【企業盈喜】紫元元（８２２３）料去年溢利及全面收入升逾５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》紫元元控股（０８２２３）發盈喜，預期於截至去年１２月底

止年度溢利及全面收入總額或按年增長不少於５０％，主要因為期內收益較去年同期增加、融資

租賃應收款項減值虧損減少，以及上市開支減少所致。（ｋｉ）

