佳源：停牌待澄清媒體報道，主席沈天晴所持股權已不存在任何質押

《經濟通通訊社２２日專訊》早前錄歷洗倉式下瀉的佳源國際（０２７６８）今日下午開市

前宣布停牌，公司指短暫停牌以待刊發有關澄清近期媒體報道的內幕消息公告。

佳源國際母公司佳源創盛控股集團則發聲明指，控股股東及實際控制人沈天晴（又名沈玉興

）於２０１７年２月將其當時持有的全部８﹒６億元股權（佔當時公司註冊資本總額的９８％）

質押予大連銀行，為公司全資子公司浙江佳源房地產集團２３億元銀行貸款融資提供擔保，該筆

銀行貸款所融資金全部用於青島項目的股權收購。

佳源創盛控股集團續指，沈天晴將上述質押予大連銀行的８﹒６億元股權全部辦理股權出質

註銷登記手續，股權出質註銷登記日期為２０１８年１２月２９日。

截止目前，沈天晴持有公司１４﹒８２億元股權，佔公司註冊資本總額的９８﹒８３％。是

次股權質押解除後，沈天晴所持有公司股權均不存在任何質押情形。

不過，據聯交所資料顯示，佳源國際主席沈天晴於上周四（１７日）減持公司９３６２萬股

或３﹒７３％。有媒體引述沈天晴在昨日舉行的投資者午餐會上承認被「斬倉」。

佳源國際下午開市前宣布停牌，今早股份再瀉２２﹒５９％，停牌前報３﹒７元；成交約

８０４６萬股，涉資３﹒４６億元。（ｋｙ）

