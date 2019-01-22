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即市新聞

22/01/2019 17:17

佳源：停牌待澄清媒體報道，主席沈天晴所持股權已不存在任何質押

　　《經濟通通訊社２２日專訊》早前錄歷洗倉式下瀉的佳源國際（０２７６８）今日下午開市
前宣布停牌，公司指短暫停牌以待刊發有關澄清近期媒體報道的內幕消息公告。
　　佳源國際母公司佳源創盛控股集團則發聲明指，控股股東及實際控制人沈天晴（又名沈玉興
）於２０１７年２月將其當時持有的全部８﹒６億元股權（佔當時公司註冊資本總額的９８％）
質押予大連銀行，為公司全資子公司浙江佳源房地產集團２３億元銀行貸款融資提供擔保，該筆
銀行貸款所融資金全部用於青島項目的股權收購。
　　佳源創盛控股集團續指，沈天晴將上述質押予大連銀行的８﹒６億元股權全部辦理股權出質
註銷登記手續，股權出質註銷登記日期為２０１８年１２月２９日。
　　截止目前，沈天晴持有公司１４﹒８２億元股權，佔公司註冊資本總額的９８﹒８３％。是
次股權質押解除後，沈天晴所持有公司股權均不存在任何質押情形。
　　不過，據聯交所資料顯示，佳源國際主席沈天晴於上周四（１７日）減持公司９３６２萬股
或３﹒７３％。有媒體引述沈天晴在昨日舉行的投資者午餐會上承認被「斬倉」。
　　佳源國際下午開市前宣布停牌，今早股份再瀉２２﹒５９％，停牌前報３﹒７元；成交約
８０４６萬股，涉資３﹒４６億元。（ｋｙ）

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