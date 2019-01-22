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22/01/2019 09:02

【新股上市】申萬宏源申上市，傳最多集資１１７億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地券商申萬宏源上周五（１８日）向港交所（００３８８）
遞交上市申請，外電指該股計劃在本港集資１０億至１５億美元（約７８億至１１７億港元），
申萬宏源、高盛、工銀國際及農銀國際為聯席保薦人。（ｈｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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