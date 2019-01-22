【新股上市】申萬宏源申上市，傳最多集資１１７億元

《經濟通通訊社２２日專訊》內地券商申萬宏源上周五（１８日）向港交所（００３８８）

遞交上市申請，外電指該股計劃在本港集資１０億至１５億美元（約７８億至１１７億港元），

申萬宏源、高盛、工銀國際及農銀國際為聯席保薦人。（ｈｌ）

