美國擬引渡孟晚舟，港股挫１９１點報２７００５，險守二萬七

《經濟通通訊社２２日專訊》港股昨日高見２７３２３點兼創逾三個月高後，今早開市即見

回吐，窄幅低開７點，未幾一度最多倒升２７點，全日高見２７２２３。其後，國家廣電總局公

布第三批遊戲版號名單，惟騰訊（００７００）再度落選，令騰訊午後一度急挫２﹒７％。

此外，有外電報道，美國已通知加拿大政府，將提出引渡華為財務總監孟晚舟的正式請求，

事件恐令中美加三國關係轉差，大市氣氛繼而受到影響，港股午後最多蒸發３４１點，低見

２６８５４，最終全日跌幅收窄至１９１點或０﹒７％，報２７００５，二萬七關失而復得。主

板成交８４１﹒８７億元，較昨日減少６﹒８％。

國企指數報１０６１３，跌０﹒９３％或跌９９點。

上證一度急挫３７點，低見２５７３點，收報２５７９，跌３０點或跌１﹒１８％，成交

１２２９﹒９５億元人民幣。



＊最新遊戲版號未見騰訊，匯證唱淡內險股＊



國家新聞出版廣電總局再下發第三批遊戲版號，惟兩大遊戲商騰訊網易仍不在列，騰訊一度

急挫２﹒７％，低見３３０﹒８元，全日跌１﹒２４％，報３３５﹒８元。美國尋求引渡孟晚舟

引發令市場悲觀，其他重磅股亦受壓，匯控（００００５）軟０﹒３８％，報６５﹒１元。港交

所（００３８８）走低０﹒８２％，報２４１元。中移動（００９４１）挫０﹒７４％，報

８０﹒３５元。友邦（０１２９９）逆市升０﹒２９％，報６８﹒８元。

Ａ股急挫，中資金融股全線捱沽，建行（００９３９）跌０﹒６％，報６﹒６５元。工行

（０１３９８）軟０﹒６９％，報５﹒８元。農行（０１２８８）挫１﹒１１％，報３﹒５５元

。中行（０３９８８）走低０﹒８６％，報３﹒４８元。招行（０３９６８）揚０﹒３２％，報

３１﹒２５元。

匯證下調多隻內險股目標價，平保（０２３１８）目標價由１０２元降至９７元，平保全日

軟０﹒４８％，報７２﹒２５元。國壽（０２６２８）目標價由２０元降至１９元，全日跌

１﹒４７％，報１８﹒８元。新華保險（０１３３６）目標價由３９元降至３６元，全日挫

１﹒８３％，報２９﹒４５元。太平（００９６６）走低１﹒１９％，報２０﹒７５元。中再保

（０１５０８）則逆市急升３﹒６８％，報１﹒６９元。

中石油（００８５７）昨收市後發盈喜，預料２０１８年度淨利潤按年增加２８０至３００

億元人民幣，增幅１﹒２３倍至１﹒３２倍，惟全日仍挫３﹒３１％，報４﹒９６元。中石化

（００３８６）跌１﹒１２％，報６﹒１８元。中海油（００８８３）走低１﹒３７％，報

１２﹒９４元。



＊收租股受捧領展冠藍籌，佳源急挫後停牌＊



資金湧入收柤股避險，領展（００８２３）逆市升１﹒７８％，報８０﹒１元，為表現最好

藍籌。九置（０１９９７）緊隨其後，漲１﹒５８％，報５１﹒５元。置富（００７７８）走高

１﹒０６％，報９﹒５７元。希慎（０００１４）窄幅漲０﹒３９％，報３８﹒６元。冠君

（０２７７８）無升跌，報５﹒６３元。

中港地產股則隨市受壓，恆地（０００１２）走低１﹒５％，報４２﹒７５元。新地

（０００１６）跌０﹒４％，報１２３﹒７元。新世界（０００１７）軟０﹒１７％，報

１１﹒６元。信置（０００８３）無升跌，報１４﹒１元。長實（０１１１３）窄幅升

０﹒２４％，報６３﹒３５元。

至於內房股，佳源國際（０２７６８）於中午開市前宣布停牌，停牌前瀉２２﹒５９％，報

３﹒７元。陽光１００（０２６０８）曾急挫１３﹒２％，低見１﹒４５元，惟全日跌幅收窄至

１﹒８％，報１﹒６４元。其他大型內房亦普遍受壓，潤地（０１１０９）挫１﹒９６％，報

２９﹒９５元。中海外（００６８８）跌１﹒１％，報２７﹒０５元。碧桂園（０２００７）走

低２﹒１４％，報９﹒６２元。融創（０１９１８）跌１﹒３３％，報２６﹒０５元。

手機設備股隨市急挫，瑞聲（０２０１８）走低５﹒１％，報４５﹒５５元，為表現最差藍

籌。舜宇（０２３８２）跌３﹒３１％，報７３﹒１元。比亞迪電子（００２８５）下滑

１﹒６２％，報９﹒１３元。鴻騰精密（０６０８８）跌１﹒６８％，報３﹒５１元。（ｔｔ）

