《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥早前就收緊長者綜援資格爭議，僅與建制派
會晤，並指自己在兩個星期內都未能抽空與泛民會面，引起民主派不滿。署理行政長官張建宗表
示，已邀請民主派在本周四（２４日）下午會面，商討有關調整，希望民主派會應邀出席。
（ｃｗ）（ｚｚ）
22/01/2019 10:11
【香港政情】張建宗邀泛民周四下午就長者綜援會晤
《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥早前就收緊長者綜援資格爭議，僅與建制派
會晤，並指自己在兩個星期內都未能抽空與泛民會面，引起民主派不滿。署理行政長官張建宗表
示，已邀請民主派在本周四（２４日）下午會面，商討有關調整，希望民主派會應邀出席。
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