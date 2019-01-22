《經濟通通訊社２２日專訊》政府公布，運輸及房屋局局長陳帆、運輸署署長陳美寶和路政
署署長陳派明將於稍後４時會見傳媒。市場傳聞指，當局擬撤回原訂於明日（２３日）在立法會
辯論的「三隧分流」無約束力議案。
按原訂程序，若政府取得立法會支持有關議案，便會提交附屬法例修訂紅隧和東隧的隧道費
水平，以及就「西隧隧道費補償計劃」向立法會財務委員會申請撥款。現時建制派已多次表明不
支持議案，料即使明日交上立法會辯論，議案亦難以通過。（ｆｗ）
22/01/2019 14:32
【三隧分流】傳政府擬撤回議案，運房局長陳帆下午４時見傳媒
《經濟通通訊社２２日專訊》政府公布，運輸及房屋局局長陳帆、運輸署署長陳美寶和路政
署署長陳派明將於稍後４時會見傳媒。市場傳聞指，當局擬撤回原訂於明日（２３日）在立法會
辯論的「三隧分流」無約束力議案。
按原訂程序，若政府取得立法會支持有關議案，便會提交附屬法例修訂紅隧和東隧的隧道費
水平，以及就「西隧隧道費補償計劃」向立法會財務委員會申請撥款。現時建制派已多次表明不
支持議案，料即使明日交上立法會辯論，議案亦難以通過。（ｆｗ）
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