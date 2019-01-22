  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/01/2019 14:32

【三隧分流】傳政府擬撤回議案，運房局長陳帆下午４時見傳媒

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府公布，運輸及房屋局局長陳帆、運輸署署長陳美寶和路政
署署長陳派明將於稍後４時會見傳媒。市場傳聞指，當局擬撤回原訂於明日（２３日）在立法會
辯論的「三隧分流」無約束力議案。
　　按原訂程序，若政府取得立法會支持有關議案，便會提交附屬法例修訂紅隧和東隧的隧道費
水平，以及就「西隧隧道費補償計劃」向立法會財務委員會申請撥款。現時建制派已多次表明不
支持議案，料即使明日交上立法會辯論，議案亦難以通過。（ｆｗ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道22/01/2019
《開市Good Morning》涂國彬：更多措施出台挽市場信心
FOCUS22/01/2019
【FOCUS】大大黨校講話憂心顯 「七大風險」待轉危為機
國際動態22/01/2019
26富豪身家 相當38億窮人總和
生財有道21/01/2019
港樓連續9年成全球最難負擔 上車需21年不吃不喝
FOCUS21/01/2019
【FOCUS】中國增長28年最弱 升市勿忘「苦日子」
生財有道21/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生跌至保歷加通道中軸吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金