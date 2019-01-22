《神州經脈》外交部促美方不提引渡孟晚舟，滬指跌逾１％交投轉冷

《神州經脈》ＩＭＦ下調２０１９年全球經濟增速預期至３﹒５％，創３年來新低，預計全

球增長風險偏下行。不過，ＩＭＦ就維持中國２０１９年經濟增速為６﹒２％的預計，認為當局

減稅和降準舉措緩解了貿易關稅造成的影響。

滬深股市今早低開低走，午間傳出美國將向加拿大提出引渡華為財務總監孟晚舟，引發科技

板塊憂慮，拖累滬綜指跌幅全日擴大至１﹒１８％，收報２５７９﹒７點，深成指挫１﹒４％，

報７５１６﹒７９點，而創業板指更跌１﹒７７％，報１２５２﹒２４點。

人行第二個交易日連停逆回購，兩日淨回籠１６００億元人民幣，市場料定向中期借貸便利

（ＴＭＬＦ）操作快將首次投放。兩市交投氣氛轉冷，全日成交２７８６億元人民幣，較上日成

交回落１１％。



＊外交部促美方不提引渡孟晚舟＊



報道指美國已通知加拿大政府，將提出引渡華為財務總監孟晚舟的正式請求。

中國外交部發言人華春瑩就此回應稱，中方已多次就此事件表示嚴正立場。任何具有正常判

斷力的人都可以看出，孟晚舟案不是普通司法案件，加方任意濫用加美之間的雙邊引渡條約，對

中國公民的安全和合法權益構成嚴重侵犯。中方敦促加方立即釋放孟晚舟女士，切實保障她的合

法權益；也強烈敦促美方立即糾正錯誤，撤銷對孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求。

華為對內媒表示，已經注意到相關報道，並將密切關注事件進展，華為繼續強調公司遵守業

務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。華為

表示，希望美國和加拿大政府能早日還孟晚舟自由，並稱相信加拿大和美國的法律體系後續會給

出公正的結論。

此前美國指控孟晚舟誤導數間銀行，替華為控制的一間公司與伊朗達成交易，令這些銀行違

反美國對伊朗制裁措施。

據悉，加拿大駐美國大使Ｄａｖｉｄ Ｍａｃ Ｎａｕｇｈｔｏｎ就加國捲入中美糾紛感到

憤怒，並以向特朗普政府表達不滿。



＊發改委指中國經濟有能力保持合理區間增長＊



國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，中國經濟擁有巨大的發展韌性、潛力和回旋餘地

，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期，經濟發展健康穩定的基本面沒有改變，支持高

質量發展的生產要素條件沒有改變，長期穩中向好的總體勢頭沒有改變。中國不追求高速度，更

加注重高質量發展，但中國經濟完全有條件、有潛力、有能力保持合理區間的增長。

孟瑋又表示，債券融資作為直接融資手段，在緩解民營企業特別是中小微企業面臨的融資難

題方面，發揮著重要作用。今年，發改委將從三個方面著力，繼續做好企業債券發行管理工作，

持續增強企業債券服務實體經濟的能力和水平。助力民營經濟的發展。

一是聚焦重點領域。發揮企業債券對國家戰略和規劃的支撐作用，加大對有關重點領域和項

目的支持，比如，支持長江經濟帶污染防治等重點項目融資。同時，加大企業債券對脫貧攻堅、

農業農村、水利、生態環保、社會民生、能源、交通等基礎設施領域補短板支持力度。

二是擴大發行規模。重點是擴大優質民營企業債券發行規模，推動債券品種創新，鼓勵銀行

向民營企業發放３年期以上的中長期貸款，特別是先進製造業的中長期貸款。同時，協調推進發

展前景較好的民營企業違約債券處置，助力民營企業紓困。

三是著力優化服務。主動上門對接，優化服務流程，提高企業債券的核准效率，加快核准進

度。同時，支持各地發展改革部門結合實際，積極引導區域內的優質企業開展企業債券直接融資

。



＊發改委加快電信等領域開放＊



國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，下一步，將與有關方面一道，重點抓好五方面工

作：

一是進一步放寬市場准入。推進服務業開放，深化農業、採礦業、製造業開放，加快電信、

教育、醫療、文化等領域開放進程，允許更多領域實行獨資經營。

二是進一步擴大鼓勵外商投資範圍。修訂發布新版《外商投資產業指導目錄》《中西部地區

外商投資優勢產業目錄》，總的方向是加大對外商投資支持力度，加大對中西部地區、東北地區

吸引外資支持力度。

三是進一步推進重大外資項目。在去年四季度第一批重大外資項目基礎上，今年還要推進後

續批次重大外資項目，為項目落地提供綠色通道，鼓勵外資參與中國製造業高質量發展。

四是進一步完善法治化投資環境。《外商投資法》草案已經十三屆全國人大常委會第七次會

議審議，目前正在中國人大網公開徵求意見。外商投資法是一部全新的立法，是一部以開放為宗

旨的立法，確定了新時期中國對外商投資促進、保護、管理的基本制度。法律出台後，發改委將

與有關方面一道做好各項制度的實施工作。

五是進一步促進公平競爭。發改委正在會同各部門，全面清理外商投資准入負面清單之外領

域對外資單獨設置的准入限制，確保市場准入內外資標準一致。發改委將與有關部門、各地方一

起努力，在政府採購、標準制定、產業政策、科技政策、資質許可、註冊登記、上市融資等方面

保障外商投資企業公平待遇。

她表示，相信在中國高水平開放進程中，外商在華投資將迎來更多機遇，也將實現更大發展

和互利共贏。



＊在岸人幣收跌２０２點子報６﹒８１０３＊



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開後跌幅一度收窄，高見６﹒７９０４。其後盤

中大部分時間反覆走眨，先後跌破６﹒８０及６﹒８１關，在收盤前刷６﹒８１３７的日內低。

終收報６﹒８１０３，較上個交易日４時３０分收盤價跌２０２點子，創１月９日以來最低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）在午間亦急跌破６﹒８１關，亦於在岸收盤前低見

６﹒８１８８。現報６﹒８１７７，下跌１６５點子。

瑞銀財富管理就今年的經濟環境發報告指，中美兩國在休戰限期前料難達成重大協議，但談

判目前來看有正面進展，估計美國會無限期延後對中國進口加徵關稅。另外，瑞銀又預計，今年

９月之前美國聯儲局將維持利率不變，料今年全年加息一次，２０２０年則停止加息。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒７８５４，較上個交易日貶８０點子。



＊滬金融辦冀滬倫通年內啟動＊



上海市金融服務辦公室主任鄭楊今日在記者會上表示，正在穩步推進設立科創板並設立註冊

制，最近在就一些規則制度徵求意見，包括是否接受同股不同權、Ｔ＋０及漲跌停限制等，下一

步將營造良好的配套環境，積極做好宣傳推廣政策解讀等支持。

此外，關於滬倫通上海方面已經做好準備，希望今年內啟動。



＊中國華融四名前高管被逮捕料與賴小民案有關＊



天津市檢察院公布，對中國華融四名前高層作出逮捕決定，包括華融置業前董事長汪平華、

華融國際控股前總經理白天輝、華融國際控股前副總經理郭金童，以及華融貴陽置業前副總經理

趙子春，四人各涉及一項受賄罪，目前該等案件正在進一步辦理中。

四人和去年落馬的中國華融前董事長賴小民一樣，都是由天津市人民檢察院第二分院審查起

訴，但檢察院並沒有透露有關案情。《財新》早前曾報道，汪平華、白天輝涉及一宗香港市場利

益輸送案，而汪平華被指與賴小民關係密切。

賴小民去年４月因嚴重違紀違法而被中央紀委國家監委立案調查，當局同年１０月發通告指

，賴小民因違背中央金融工作方針政策、搞政治投機、違反組織紀律、違反廉潔紀律和工作紀律

，更與多名女性搞權色交易，中央紀委決定開除其黨籍，而國家監委則開除其公職作處分，賴小

民結果於去年１１月被天津市人民檢察院第二分院逮捕。（ｂｉ）

