《鍾之日記》晚舟引渡添憂，魚缸變臉下跌

《鍾之日記》１月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



華為副董事長孟晚舟誤導數間銀行，替華為控制的一間公司與伊朗達成交易，令這些銀行違

反美國對伊朗制裁措施，孟晚舟得悉自己受查後便不再踏入美國國土，但不料在加拿大轉機時被

拘捕。事件導致中加關係急轉直下，美加兩國在處理引渡孟晚舟案件時備受政治壓力。正當外界

疑心美國會否「放生」孟晚舟時，加拿大傳媒報道指，美國已通知加拿大政府將提出引渡孟晚舟

的正式請求。

中國外交部即時回應事件，批評加方任意濫用加美之間的雙邊引渡條約，對中國公民的安全

和合法權益構成嚴重侵犯，敦促加方立即釋放孟晚舟，又敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令；

華為公司亦稱密切關注事件進展，希望美國和加拿大政府能早日還孟晚舟自由。

事件對中國５Ｇ發展的帶來重大不明朗因素，同業中興通訊（００７６３）挫３﹒４％，華

為供應商舜宇光學（０２３８２）跌３﹒３％，瑞聲科技（０２０１８）挫５﹒１％，比亞迪電

子（００２８５）跌１﹒６％。

另外，在孟晚舟在加被捕後，中國以危害國家安全為由拘留加拿大前外交官康明凱及商人斯

帕沃，被外界認為是中方的報復措施，包括前港督彭定康及多名前加拿大駐華大使等逾１４０位

學者及前外交官聯署，要求中國釋放兩人。



＊香江二萬七失而復得，版號再落選騰訊急跌＊



香江魚缸今早開市見回吐，窄幅低開７點，未幾一度最多倒升，全日高見２７２２３。國家

廣電總局公布第三批遊戲版號名單，騰訊（００７００）再度落選，騰訊一度急挫２﹒７％，拖

累大市跌幅擴，加上引渡孟晚舟消息觸動投資者神經，港股午後最多蒸發３４１點，低見

２６８５４，最終全日跌幅收窄至１９１點或０﹒７％，報２７００５，二萬七關失而復得。主

板成交８４１﹒８７億元，較昨日減少６﹒８％。騰訊收跌１％，報３３５﹒８元。



＊Ａ場再失二千六，人行收水成交縮＊



ＩＭＦ下調２０１９年全球經濟增速預期至３﹒５％，創３年來新低。不過，ＩＭＦ就維持

中國２０１９年經濟增速為６﹒２％的預計，認為當局減稅和降準舉措緩解了貿易關稅造成的影

響。滬深股市今早低開低走，午間傳出美國將向加拿大提出引渡孟晚舟，引發科技板塊憂慮，拖

累滬綜指跌幅全日擴大至１﹒１８％，收報２５７９﹒７點，深成指挫１﹒４％，而創業板指更

跌１﹒７７％。

人行第二個交易日連停逆回購，累計淨回籠１６００億元人民幣，市場料定向中期借貸便利

（ＴＭＬＦ）操作快將首次投放。兩市交投氣氛轉冷，全日成交２７８６億元人民幣，較上日成

交回落１１％。



＊人行ＴＭＬＦ料即將投放＊



人行去年底創設定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ），向願意增加小微和民營企業貸款的銀行提

供低成本流動性支持。ＴＭＬＦ資金可使用三年，操作利率比ＭＬＦ利率優惠１５個基點，目前

為３﹒１５％。行長易綱早前已預告１月下旬將實施ＴＭＬＦ。而本周三（２３日）、周四

（２４日）將有合計６０００億元人民幣逆回購到期，加上人行昨日及今日已連停逆回購操作，

累計淨回籠１６００億元人民幣，市場猜測本周應該是比較好的進行ＴＭＬＦ操作的窗口，連同

在周五（２５日）即將下調存款準備金率０﹒５個百分點，人行在市場釋放的流動性，應可應對

巨量逆回購到期，穩定春節臨近的流動性需求。

不過，中資金融股今日全線捱沽，農行（０１２８８）跌１％，中行（０３９８８）走低

０﹒９％，工行（０１３９８）軟０﹒７％，建行（００９３９）跌０﹒６％。

中石油（００８５７）發盈喜，預料２０１８年度淨利潤按年增幅１﹒２３倍至１﹒３２倍

，惟全日仍挫３﹒３１％。



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式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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