【駐京專電】銀保監：嚴禁擅自或變相修改車險條款、費率水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀保監發布加強車險監管通知，嚴禁未經

批准擅自修改或變相修改條款、費率水平；嚴禁通過虛列其他費用套取手續費變相突破報批手續

費率水平等。

《關於進一步加強車險監管有關事項的通知》強調，各財產保險公司使用車險條款、費率應

嚴格按照法律、行政法規或者國務院保險監督管理機構的有關規定執行，嚴禁未經批准，擅自修

改或變相修改條款、費率水平；嚴禁通過給予或者承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外

的利益變相突破報批費率水平；嚴禁通過虛列其他費用套取手續費變相突破報批手續費率水平；

嚴禁新車業務未按照規定使用經批准的費率。

針對財險公司財務數據管理方面，《通知》指出，要確保各項經營成本費用真實並及時入帳

，嚴禁以直接業務虛掛中介業務等方式套取手續費；嚴禁以虛列業務及管理費等方式套取費用；

嚴禁通過違規計提責任準備金調整經營結果；嚴禁通過人為延遲費用入帳調整經營結果。

與此同時，各派出機構可在銀保監內網「部室導航－財險部－商業車險條款費率」專欄查詢

各財產保險公司的商業車險條款、費率相關材料；各派出機構查實財產保險公司未按照規定使用

車險條款、費率的行為後，按照授權對相關財產保險公司採取責令停止使用車險條款和費率、限

期修改等監管措施，依法對相關財產保險公司及責任人員予以處罰。

