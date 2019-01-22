  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/01/2019 09:37

【駐滬專電】上海副市長：從六個方面將上海建成國際金融中心

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市副市長吳清表示，上海到２０２０
年要建成國際金融中心，至今還有兩年時間。
　　吳清在《上海證券報》撰文指出，當前上海的國際金融中心建設還面臨著諸多挑戰，主要是
大而不強。市場功能齊全、交易量大，但產品不夠豐富，且缺乏全球性的市場定價權和話語權；
對外開放和國際化程度需進一步提高，國際影響力不足；吸引金融人才集聚的金融發展軟環境需
進一步優化等。與此同時，各國際大都市特別是新興經濟體都紛紛加大國際金融中心建設推進力
度，上海面臨的國際競爭日趨激烈。
　　因此，上海要從六個方面行動，把上海建成全球資產管理中心、跨境投融資服務中心、金融
科技中心、國際保險中心、人民幣資產定價與支付清算中心、金融風險管理與壓力測試中心等
「六大中心」。
　　具體措施包括，積極吸引全球知名資產管理機構和各類總部型將總部設在上海，擴大外商投
資股權投資企業（ＱＦＬＰ）試點範圍，深化合格境內有限合夥人（ＱＤＬＰ）試點，推進上海
跨境資管業務加快發展。把上海打造成為全球資產管理中心。
　　支持「一帶一路」沿線國家和地區政府、金融機構和企業在滬發行人民幣債券，積極建設全
球金融資訊信息服務市場，支持上海金融市場與沿線國家和地區交易所、登記結算機構開展雙邊
技術與業務等方面合作，建設人民幣跨境投融資中心。
　　推動金融機構在滬發展金融科技，構建金融科技產業生態鏈。支持金融機構研究制定金融科
技中國標准，爭取金融科技領域全球話語權。培育一批具有核心競爭力的科創企業，通過科創板
撬動創新產業發展。
　　積極培育保險市場，發展再保險市場，探索設立「一帶一路」再保險承保共同體及營運平台
。大力推進航運保險、再保險業務發展、保險資金運用中心建設，使上海發展成國際保險中心。
　　豐富人民幣產品和工具，促進債券市場互聯互通，使上海發展成為全球人民幣產品交易主平
台和定價中心。打造「上海價格」（上海金、上海油、上海銅等）。支持全球清算對手方協會（
ＣＣＰ１２）發揮作用。
　　探索建設金融創新風險壓力測試中心，爭取金融產品、技術應用、機制創新以及重要的金融
改革措施在上海先行先試。設立金融風險監測中心，有效監測金融領域風險。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態22/01/2019
26富豪身家 相當38億窮人總和
生財有道21/01/2019
港樓連續9年成全球最難負擔 上車需21年不吃不喝
FOCUS21/01/2019
【FOCUS】中國增長28年最弱 升市勿忘「苦日子」
生財有道21/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生跌至保歷加通道中軸吸
國際動態21/01/2019
特朗普擬寬移民政策 換圍牆撥款
香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金