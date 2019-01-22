【駐京專電】習近平：防範化解政治、意識形態、經濟等領域風險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家主席習近平２１日在省部級主要領導

幹部防範化解重大風險專題研討班上表示，要堅持底線思維，增強憂患意識，提高防控能力，著

力防範化解包括政治、意識形態、經濟等領域重大風險，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定

，為決勝全面建成小康社會提供堅強保障。

他表示，要深刻認識和準確把握外部環境的深刻變化和中國改革發展穩定面臨的新情況新問

題新挑戰，既要高度警惕「黑天鵝」事件，也要防範「灰犀牛」事件，精準研判、妥善應對經濟

領域可能出現的重大風險。

他表示，反腐敗鬥爭還沒有取得徹底勝利，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，零容忍的決心絲

毫不能動搖，打擊腐敗的力度絲毫不能削減。



＊穩妥實施房地產市場長效機制方案＊



他指出，當前中國經濟形勢總體是好的，但經濟發展面臨的國際環境和國內條件都在發生深

刻而複雜的變化，推進供給側結構性改革過程中不可避免會遇到一些困難和挑戰，經濟運行穩中

有變、變中有憂。

要穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制方案；要加強市場心理分析，做好政策出台對

金融市場影響的評估，善於引導預期；要加強市場監測，加強監管協調，及時消除隱患；要切實

解決中小微企業融資難融資貴問題；加快推動市場出清，釋放大量沉澱資源。

在科技領域安全方面，習近平指出是國家安全的重要組成部分，要強化事關國家安全和經濟

社會發展全局的重大科技任務的統籌組織，強化國家戰略科技力量建設。要加快科技安全預警監

測體系建設，圍繞人工智能、基因編輯、醫療診斷、自動駕駛、無人機、服務機器人等領域，加

快推進相關立法工作。

