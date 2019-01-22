《經濟通通訊社２２日專訊》央視播放華為創始人任正非的訪問。對於有國家不讓華為參與
５Ｇ建設，任正非指這些國家很少，沒有太大影響，更稱華為很多產品歐美國家最終非買不可，
華為一定會賣給他們，不會計較曾經被拒絕。又預計華為今年增長至少達２０％。
任正非又在訪問中證實，是他主動放棄了改革開放４０年改革先鋒稱號。他解釋，自己想集
中精力做華為，如果參加社會活動，就要消耗精力，「你叫我開會，坐在板凳上兩個小時，我坐
不住，就會溜號，不光彩。」（ａｃ）
22/01/2019 09:06
【華為風波】任正非：很多華為產品歐美國家非買不可
《經濟通通訊社２２日專訊》央視播放華為創始人任正非的訪問。對於有國家不讓華為參與
５Ｇ建設，任正非指這些國家很少，沒有太大影響，更稱華為很多產品歐美國家最終非買不可，
華為一定會賣給他們，不會計較曾經被拒絕。又預計華為今年增長至少達２０％。
任正非又在訪問中證實，是他主動放棄了改革開放４０年改革先鋒稱號。他解釋，自己想集
中精力做華為，如果參加社會活動，就要消耗精力，「你叫我開會，坐在板凳上兩個小時，我坐
不住，就會溜號，不光彩。」（ａｃ）
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