【華為風波】任正非：很多華為產品歐美國家非買不可

《經濟通通訊社２２日專訊》央視播放華為創始人任正非的訪問。對於有國家不讓華為參與

５Ｇ建設，任正非指這些國家很少，沒有太大影響，更稱華為很多產品歐美國家最終非買不可，

華為一定會賣給他們，不會計較曾經被拒絕。又預計華為今年增長至少達２０％。

任正非又在訪問中證實，是他主動放棄了改革開放４０年改革先鋒稱號。他解釋，自己想集

中精力做華為，如果參加社會活動，就要消耗精力，「你叫我開會，坐在板凳上兩個小時，我坐

不住，就會溜號，不光彩。」（ａｃ）

