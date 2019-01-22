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即市新聞

22/01/2019 09:13

【數據解讀】摩通：料中國首季推調降增值稅率、降準等刺激經濟

　　《經濟通通訊社２２日專訊》摩根資產管理表示，中國昨天（２１日）公布經濟數據後股市
向好，反映投資者憧憬政府將有進一步的貨幣寬鬆和財政刺激措施出台。預料中國將於第一季宣
布包括降準２００－３００個基點、調降增值稅稅率２個百分點以及針對汽車和家電行業的支持
政策。
　　２０１８年全年中國國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒６％，實現了６﹒５％左右的預
期發展目標，但是自１９９０年、２８年以來最低年度增速。
　　摩根資產管理認為，數據反映中國經濟總體動能減弱，工業生產和投資方面的一些詳細數據
則出現輕微改善。去年１２月工業增加值按年增長５﹒７％，較上一月高出０﹒３個百分點。因
環保政策而受壓的橡膠和塑料產品、黑色金屬和有色金屬亦出現較快的月度增長；工業用機械生
產加快反映出市場對投資回升的預期。家庭債務水平高和更新換代周期結束導致汽車需求可能持
續疲弱，或將促使政府降低小排量乘用車購置稅。
　　另方面，與去年第三季度負增長率相比，１２月單月基礎設施投資增長率穩定在３﹒７％。
隨著地方政府在去年下半年獲得更多資金支持，基礎設施投資可能成為短期內增長穩定的主要因
素。
　　除了經濟活動的數據之外，人口增長和出生率創新低，對中國長期經濟潛力構成了進一步壓
力。儘管中國政府開始鼓勵夫妻生育第二個孩子，但出生率下降到千分之１０﹒９，創１９５２
年以來的新低。（ａｃ）

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