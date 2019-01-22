《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股跌幅擴大，５Ｇ概念遭急拋，飛榮達
（深：３００６０２）挫６﹒５％，銳科激光（深：３００７４７）跌５﹒２％，中際旭創
（深：３００３０８）挫３﹒５％、烽火通信（滬：６００４９８）跌３﹒１％，中興通訊
（深：００００６３）則軟３％。
據外電報道，美國已通知加拿大政府將提出引渡華為財務總監孟晚舟的正式請求。（ｅｙ）
22/01/2019 13:43
【華為風波】傳美國提出引渡孟晚舟，５Ｇ概念遭拋，中興Ａ挫３％
《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股跌幅擴大，５Ｇ概念遭急拋，飛榮達
（深：３００６０２）挫６﹒５％，銳科激光（深：３００７４７）跌５﹒２％，中際旭創
（深：３００３０８）挫３﹒５％、烽火通信（滬：６００４９８）跌３﹒１％，中興通訊
（深：００００６３）則軟３％。
據外電報道，美國已通知加拿大政府將提出引渡華為財務總監孟晚舟的正式請求。（ｅｙ）
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