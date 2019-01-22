【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４９點子，報６﹒７９５０

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８５４，較上個交易日貶８

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人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４９點子，報６﹒７９５０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７９０１。（ａｃ）

