《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今天不開展逆回購操作，連停第二個交易日。
公開市場今日有８００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠８００億元人民幣。（ａｃ）
22/01/2019 09:26
【人行收水】人行不開展逆回購操作，淨回籠８００億
《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今天不開展逆回購操作，連停第二個交易日。
公開市場今日有８００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠８００億元人民幣。（ａｃ）
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