【網遊重光】國家下發第三批遊戲版號，騰訊網易新作仍不在列

《經濟通通訊社２２日專訊》內地再下發第三批遊戲版號，騰訊網易仍不在列。根據國家新

聞出版廣電總局官網顯示，本月國產網絡遊戲審批信息已經下發，總數為９３個，審批時間為１

月７日，今次是當局重啟審批後下發的第三批遊戲版號。不過，審批結果和之前兩次相近，絕大

多數取得版號的遊戲都來自中小型遊戲公司，而大公司方面，只有三七互娛

（深：００２５５５）旗下的《大唐文明》獲審批通過。

值得留意的是，騰訊（００７００）、網易作為國內兩大遊戲龍頭，其手遊新作仍然未獲審

批通過。（ｅｙ）

