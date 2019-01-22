《經濟通通訊社２２日專訊》內地再下發第三批遊戲版號，騰訊網易仍不在列。根據國家新
聞出版廣電總局官網顯示，本月國產網絡遊戲審批信息已經下發，總數為９３個，審批時間為１
月７日，今次是當局重啟審批後下發的第三批遊戲版號。不過，審批結果和之前兩次相近，絕大
多數取得版號的遊戲都來自中小型遊戲公司，而大公司方面，只有三七互娛
（深：００２５５５）旗下的《大唐文明》獲審批通過。
值得留意的是，騰訊（００７００）、網易作為國內兩大遊戲龍頭，其手遊新作仍然未獲審
批通過。（ｅｙ）
22/01/2019 09:59
【網遊重光】國家下發第三批遊戲版號，騰訊網易新作仍不在列
《經濟通通訊社２２日專訊》內地再下發第三批遊戲版號，騰訊網易仍不在列。根據國家新
聞出版廣電總局官網顯示，本月國產網絡遊戲審批信息已經下發，總數為９３個，審批時間為１
月７日，今次是當局重啟審批後下發的第三批遊戲版號。不過，審批結果和之前兩次相近，絕大
多數取得版號的遊戲都來自中小型遊戲公司，而大公司方面，只有三七互娛
（深：００２５５５）旗下的《大唐文明》獲審批通過。
值得留意的是，騰訊（００７００）、網易作為國內兩大遊戲龍頭，其手遊新作仍然未獲審
批通過。（ｅｙ）
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