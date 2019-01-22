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即市新聞

22/01/2019 16:29

【華為風波】華為：密切關注事件進展，冀美加早日釋放孟晚舟

　　《經濟通通訊社２２日專訊》報道指美國已通知加拿大政府，將提出引渡華為財務總監孟晚
舟的正式請求。
　　華為對內媒表示，已經注意到相關報道，並將密切關注事件進展，華為繼續強調公司遵守業
務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。華為
表示，希望美國和加拿大政府能早日還孟晚舟自由，並稱相信加拿大和美國的法律體系後續會給
出公正的結論。（ｅｙ）

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