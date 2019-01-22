【華為風波】華為：密切關注事件進展，冀美加早日釋放孟晚舟

《經濟通通訊社２２日專訊》報道指美國已通知加拿大政府，將提出引渡華為財務總監孟晚

舟的正式請求。

華為對內媒表示，已經注意到相關報道，並將密切關注事件進展，華為繼續強調公司遵守業

務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。華為

表示，希望美國和加拿大政府能早日還孟晚舟自由，並稱相信加拿大和美國的法律體系後續會給

出公正的結論。（ｅｙ）

