《經濟通通訊社２２日專訊》深圳南方科技大學副教授賀建奎２個月前聲稱，透過「基因編
輯」技術，已成功令一對能夠先天抵抗愛滋病的雙胞胎嬰兒誕生，但由於產生巨大倫理風險，引
發國內外強烈譴責。「基因編輯嬰兒事件」調查組昨日公布，將對賀建奎及涉事人員和機構將依
法依規嚴肅處理，涉嫌犯罪的將移交公安機關處理。
南方科技大學表示，根據當局調查結果，決定解除與賀建奎的合約關係，終止賀建奎在校內
的所有教學科研活動。（ｅｙ）
22/01/2019 17:14
【基因ＢＢ】南方科技大學解除與賀建奎合約，終止其教學科研活動
《經濟通通訊社２２日專訊》深圳南方科技大學副教授賀建奎２個月前聲稱，透過「基因編
輯」技術，已成功令一對能夠先天抵抗愛滋病的雙胞胎嬰兒誕生，但由於產生巨大倫理風險，引
發國內外強烈譴責。「基因編輯嬰兒事件」調查組昨日公布，將對賀建奎及涉事人員和機構將依
法依規嚴肅處理，涉嫌犯罪的將移交公安機關處理。
南方科技大學表示，根據當局調查結果，決定解除與賀建奎的合約關係，終止賀建奎在校內
的所有教學科研活動。（ｅｙ）
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