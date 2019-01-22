《經濟通通訊社２２日專訊》華為副董事長胡厚崑在達沃斯世界經濟論壇小組會議上表示，
預計未來１２個月將在另外２０個國家部署５Ｇ網絡。華為已經幫助逾１０個國家建立了５Ｇ網
絡。（ｂｉ）
22/01/2019 17:49
【達沃斯論壇】華為：預計未來一年將在２０個國家部署５Ｇ網絡
《經濟通通訊社２２日專訊》華為副董事長胡厚崑在達沃斯世界經濟論壇小組會議上表示，
預計未來１２個月將在另外２０個國家部署５Ｇ網絡。華為已經幫助逾１０個國家建立了５Ｇ網
絡。（ｂｉ）
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