《經濟通通訊社２２日專訊》中證監副主席方星海在達沃斯論壇，被問到關於取消新股首日
漲停限制時，他表示正在研究相關政策。方星海還表示，股指期貨進一步放開政策將盡快推出。
（ｅｙ）
22/01/2019 18:09
【達沃斯論壇】中證監方星海：正研究取消新股首日漲停限制政策
《經濟通通訊社２２日專訊》中證監副主席方星海在達沃斯論壇，被問到關於取消新股首日
漲停限制時，他表示正在研究相關政策。方星海還表示，股指期貨進一步放開政策將盡快推出。
（ｅｙ）
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