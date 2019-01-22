《經濟通通訊社２２日專訊》據《新華社》報道，國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家
電影局了解到，按照中宣部等五部門有關通知要求，自２０１８年１０月開展規範影視行業稅收
秩序工作以來，影視行業納稅人認真開展了自查自糾。截至２０１８年底，自查申報稅款
１１７﹒４７億元（人民幣．下同），已入庫１１５﹒５３億元。目前自查自糾階段已經結束，
規範工作轉入督促糾正階段。（ｂｉ）
22/01/2019 16:22
【逃稅風波】官媒：影視業納稅自查自糾結束，自查稅款近１１８億
《經濟通通訊社２２日專訊》據《新華社》報道，國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家
電影局了解到，按照中宣部等五部門有關通知要求，自２０１８年１０月開展規範影視行業稅收
秩序工作以來，影視行業納稅人認真開展了自查自糾。截至２０１８年底，自查申報稅款
１１７﹒４７億元（人民幣．下同），已入庫１１５﹒５３億元。目前自查自糾階段已經結束，
規範工作轉入督促糾正階段。（ｂｉ）
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