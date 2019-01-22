【逃稅風波】官媒：影視業納稅自查自糾結束，自查稅款近１１８億

《經濟通通訊社２２日專訊》據《新華社》報道，國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家

電影局了解到，按照中宣部等五部門有關通知要求，自２０１８年１０月開展規範影視行業稅收

秩序工作以來，影視行業納稅人認真開展了自查自糾。截至２０１８年底，自查申報稅款

１１７﹒４７億元（人民幣．下同），已入庫１１５﹒５３億元。目前自查自糾階段已經結束，

規範工作轉入督促糾正階段。（ｂｉ）

