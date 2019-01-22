【ＦＯＣＵＳ】大大黨校講話憂心顯，「七大風險」待轉危為機

【ＦＯＣＵＳ】中國２０１８年ＧＤＰ增速滑向１９９０年以來最弱，「抽水王」侵侵隨即

推特向北京喊話：「達成真正協議對你們至關重要，不要再鬧著玩（ｓｔｏｐ ｐｌａｙｉｎｇ

ａｒｏｕｎｄ）！」

數據公布同日，此前地方兩會會期不約而同避過１月１９日－２２日的謎底終於揭盅，雲集

七常委、地方大員、部委軍隊負責人等的「省部級主要領導干部堅持底線思維 著力防範化解重

大風險專題研討班」周一在中央黨校開班。

大大於此「２０１９年第一課」強調著力防範化解政治、意識形態、經濟、科技、社會、外

部環境、黨建等「七大風險」，罕有直言黨面臨「四大考驗」，如履薄冰足以預示２０１９年

ｔｈｅ ｗｏｒｓｔ ｉｓ ｙｅｔ ｔｏ ｃｏｍｅ（最壞的仍未至）。



＊要求「永葆鬥爭精神」耐人尋味＊



大大今次開班講話多處說法皆引人注目。除了提及「確保我國政治安全」，指黨面臨「長期

執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗」，他並一反去年底中央政治局會議

「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利」的提法，稱「反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻復雜」，要求各級官員

「加強鬥爭歷練，增強鬥爭本領，永葆鬥爭精神」，耐人尋味。

他並用大量篇幅提及經濟領域的「穩中有變、變中有憂」，要求穩妥實施房地產市場平穩健

康發展長效機制方案；加強市場心理分析，做好政策出台對金融市場影響的評估，善於引導預期

；加強市場監測及監管協調，及時消除隱患；切實解決中小微企業融資難融資貴問題，加大援企

穩崗力度，落實好就業優先政策－－反映政府已吸取去年激進去槓桿的教訓，將卯足全力穩定樓

市、股市及就業。

諮詢公司Ｔｒｉｖｉｕｍ Ｃｈｉｎａ的合伙人Ｅｔｈｅｒ Ｙｉｎ就此認為，很多方面的

事情都不順，令大大看到愈來愈多的警報信號，並想集中整個體制的注意力。



＊ＷＥＦ：已無彈藥應對經濟放緩＊



面對「波譎雲詭的國際形勢、複雜敏感的周邊環境、艱鉅繁重的改革發展穩定任務」，最高

層預警「有效防範各類風險連鎖聯動」能否顯效？世界經濟論壇（ＷＥＦ）最新發布「２０１９

全球風險」報告似乎並不樂觀。

報告訪問約千名政界、學術及商業領袖，關於「預期２０１９年正在上升的風險」，「主要

經濟體間的經濟衝突或摩擦」、「多邊貿易規則和協議的淪陷」、「主要經濟體間的政治衝突或

摩擦」分列前三位，佔比分別達９１％、８８％、８５％。報告認為，經濟政策以往是競爭國家

間在經貿關係上的互惠手段，現在卻「常被視為戰略競爭工具」。

論壇總裁Ｂｏｒｇｅ Ｂｒｅｎｄｅ表示：「情勢走向可能帶來的放緩，我們已經沒有彈藥

來應對。」而ＩＭＦ最新再下調今年全球增長預期０﹒２個百分點至３﹒５％。

華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）近日報告亦指，中美之間的緊張關係已無法避免，根本

原因是兩國戰略競爭是不同政權分歧的產物，這些差異既包括國家利益，也包括各自對中國崛起

的看法。

若聯想公安部長趙克志上周公開講話直稱，今年公安機關的重大政治任務要以防範抵禦「顏

色革命」為重點，堅持把防範政治風險置於首位，大大講話「既要打好防範和抵御風險的有準備

之戰，也要打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰」是否言有所指？鶴叔月底華盛頓之行應有更

多啟示。（經濟通通訊社 俞瑾）

