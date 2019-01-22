【企業盈喜】中策（２３５）料去年溢利增，因金融資產收益增加

《經濟通通訊社２２日專訊》中策（００２３５）宣布，料去年溢利大幅增加，上年度賺１

﹒２６億元。主要由於透過損益按公允值列帳之金融資產淨收益增加約６﹒２億元，上年度淨收

益為６５３０萬；加上放債業務所貢獻之溢利預期增加所致。

該年度業績將於３月底前公布。（ｈｍ）

