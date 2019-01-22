《經濟通通訊社２２日專訊》光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）宣布２０１８
年度業績快報，去年淨利潤３３６﹒６億元（人民幣．下同），增加近７％，每股基本收益
０﹒６１元，下跌４﹒６９％。
期內，營業收入１１０２﹒４億元，升逾２０％，營業利潤４０９﹒９億微揚逾１％。截至
２０１８年末，不良貸款率１﹒５９％，與上年末持平。（ｈｍ）
22/01/2019 07:53
光大銀行（０６８１８）去年賺３３６﹒６億人民幣，增近７％
《經濟通通訊社２２日專訊》光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）宣布２０１８
年度業績快報，去年淨利潤３３６﹒６億元（人民幣．下同），增加近７％，每股基本收益
０﹒６１元，下跌４﹒６９％。
期內，營業收入１１０２﹒４億元，升逾２０％，營業利潤４０９﹒９億微揚逾１％。截至
２０１８年末，不良貸款率１﹒５９％，與上年末持平。（ｈｍ）
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