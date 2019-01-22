《經濟通通訊社２２日專訊》長城環亞（００５８３）宣布，料去年盈利及每股基本盈利，
增長逾１００％至最多１５０％，上年度賺２﹒４９億元及每股基本盈利１５﹒８９仙。主因投
資物業公平值收益增加，包括於去年６月完成收購的葵芳廣場；及分佔聯營公司的盈利。
該年度業績將於３月公布。（ｈｍ）
22/01/2019 07:53
【企業盈喜】長城環亞（００５８３）料去年盈利增最多１５０％
《經濟通通訊社２２日專訊》長城環亞（００５８３）宣布，料去年盈利及每股基本盈利，
增長逾１００％至最多１５０％，上年度賺２﹒４９億元及每股基本盈利１５﹒８９仙。主因投
資物業公平值收益增加，包括於去年６月完成收購的葵芳廣場；及分佔聯營公司的盈利。
該年度業績將於３月公布。（ｈｍ）
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