【企業盈喜】長城環亞（００５８３）料去年盈利增最多１５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》長城環亞（００５８３）宣布，料去年盈利及每股基本盈利，

增長逾１００％至最多１５０％，上年度賺２﹒４９億元及每股基本盈利１５﹒８９仙。主因投

資物業公平值收益增加，包括於去年６月完成收購的葵芳廣場；及分佔聯營公司的盈利。

該年度業績將於３月公布。（ｈｍ）

