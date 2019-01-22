【企業盈警】中星集團（０００５５）料去年溢利大幅減少甚至見紅

《經濟通通訊社２２日專訊》中星集團（０００５５）宣布，料去年溢利大幅減少甚至虧損

，上年度賺４７９０萬元，主因持作買賣投資之公平值虧損增加約８２０萬，及並無錄得一筆過

收益。

該年度業績將於３月底前公布。（ｈｍ）

