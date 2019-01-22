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即市新聞

22/01/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５﹒２億元，買平保港交所工行沽騰訊

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港股周一早市缺乏方向，其後由於內地公布去年ＧＤＰ數據符
合政府目標，港股受帶動，全日收報２７１９６，升１０５點或升０﹒３９％，
　　按額度計算，北水全日淨流入５﹒２億元，買入最多的是平保（０２３１８）、港交所
（００３８８）及工行（０１３９８），沽出最多的則是騰訊（００７００）。
　　今日交投氣氛佳，主板成交９０３﹒３６億元，較上周五（１８日）微跌不足２％，其中港
股通成交１００﹒４３億元，佔總體成交１１﹒１％。
　
＊中資行重磅股獲北水支持，騰訊高位泄洪＊
　
　　內地經濟數據未有踩地雷，中資金融股普遍揚，北水亦及時進駐，其中平保獲１﹒７億元北
水買入，工行獲９６４６萬元買入，中行（０３９８８）亦獲７５１４萬元買入。重磅股港交所
股價前移１﹒５％，１﹒３億元北水資金進駐。
　　騰訊股王魅力重現，獲兩大外資行力捧，周一股價一度升至半年高，惟收市前升幅有所收窄
，數據顯示，北水合共沽出騰訊２﹒４億元。
　　另外，上周四（１７日）經歷洗倉式下跌的佳源國際控股（０２７６８），上周五狂飆
７４％後，周一再升８﹒６％，北水聞風而動買入玩過山車，令佳源國際打入上海、深圳兩地港
股通交易額的十大位置，北水淨流入１４８３萬元。（ｅｙ）

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