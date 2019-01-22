《日入而息》美國擬引渡孟晚舟，貿易戰憂慮升溫，港股險守二萬七

《今天重點》﹡據報美國將繼續尋求引渡孟晚舟；外交部：加方應立即釋放孟晚舟，敦促美

方不提出引渡



《即日市況》﹡美國擬引渡孟晚舟，港股挫１９１點報２７００５，險守二萬七



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１﹒２％，傳美國將引渡孟晚舟科技股領跌



《美元匯價》﹡通過脫歐修訂方案機率低，鎊匯阻力１﹒３１；歐元最新報１﹒１３６０╱

６５，日圓最新報１０９﹒４４╱４６



《公司業績》﹡江鈴汽車預計去年淨利下降８７％

﹡張家港行去年淨利潤８﹒３６億，增長９﹒６％



《公司資訊》﹡申萬宏源申上市，傳最多集資１１７億元

﹡佳源國際（０２７６８）股價續跌，管理層昨指公司遭惡意沽空；停牌待澄

清媒體報道，主席沈天晴所持股權已不存在任何質押

﹡昊天發展（００４７４）遭雙欣索償之上訴被法院駁回

﹡俊和建築（００７１１）港大型基建減少，期望降低成本發展新項目

﹡港交所（００３８８）史美倫稱今年市況難以預測，關注貿易問題

﹡華為表示冀今年香港手機市場佔有率提高至２４％，７月開首間旗艦店；密

切關注事件進展，冀美加早日釋放孟晚舟；預計未來一年將在２０個國家部

署５Ｇ網絡

﹡周大福（０１９２９）預計春節銷售將與去年持平

﹡寶光實業（０００８４）第三季度營業額跌５﹒６％至３﹒７億元

﹡歐舒丹（００９７３）首三季銷售淨額升８﹒５％，同店銷售增長２％

﹡味千中國（００５３８）第四季中港同店銷均下跌，香港跌５﹒２％

﹡傳遞娛樂（０１３２６）與楊洋吳尊等經紀人及知名編劇合作，股價漲

１４﹒４％



《國企紅籌》﹡光大國際（００２５７）簽兩個垃圾發電項目涉近１１億元

﹡報道指中廣核集團擬採用勞斯萊斯設備

﹡神華（０１０８８）１２月煤產量跌３﹒１％，煤銷量升６﹒３％

﹡中國鋁業（０２６００）附屬公司山西新材料收購山西鋁業部分資產；中國

鋁業擬向控股股東之附屬公司進行增資

﹡中廣核（０１８１１）１２月售電量按年跌２２％，去年全年售電量則增

１６％



《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）定位高科技企業，地產農業機器人成三大重點

﹡國瑞置業（０２３２９）主席上周五斥７９９萬元增持公司股份

﹡陽光１００（０２６０８）已回購共２９７５萬股，總額為５０８４萬元

﹡報道指恆大（０３３３３）計劃額外發行債券籌集３０億美元



《中國要聞》﹡習近平稱防範化解政治、意識形態、經濟等領域風險

﹡發改委表示中國經濟有條件、有能力保持合理區間增長；天然氣進口總體穩

定，價格平穩好於預期；加快電信等領域開放，允許更多領域獨資經營；去

年規模以上工業企業發電量同比增６﹒８％；去年審批核准固定資產投資項

目１８９個；鼓勵銀行向民企發放３年期以上中長期貸款；發改委回應互聯

網行業裁員：沒出現大規模裁員現象

﹡上海去年ＧＤＰ增長６﹒６％，持平於全國；上海去年汽車製造業增速大幅

回落至０﹒８％；上海去年新房價格小幅降０﹒２％，二手房降１﹒８％；

上海去年網上零售增速提高，工業投資快速增長；上海成立百億生物醫藥產

業股權投資基金

﹡上海副市長表示從六個方面將上海建成國際金融中心

﹡多地將制定「一城一策」樓市調控，分析料仍嚴打投機

﹡工信部表示推動鋼鐵業兼併重組，推進企業減稅降負

﹡中人壽集團表示用三到五年實現「重振國壽」兩步走戰略

﹡特斯拉中國澄清指沒有與天津力神簽署任何協議

﹡廣東省國資委表示抓好省屬企業混改，引導非公經濟發展

﹡據報雨潤系掌門人祝義才重獲自由，料重新執掌集團

﹡銀聯去年交易金額突破百萬億元，雲閃付用戶１﹒２億

﹡網貸監管意見表示不合規平台「能退盡退、能關盡關」

﹡人行不開展逆回購操作，淨回籠８００億；人行上海總部表示上海自貿區新

片區是特殊的經濟功能區

﹡科技部全面暫停有關人員活動，健全科研倫理審查制度

﹡外交部表示加方應立即釋放孟晚舟，敦促美方不提出引渡

﹡任正非稱很多華為產品歐美國家非買不可

﹡據報美國將繼續尋求引渡孟晚舟

﹡國家下發第三批遊戲版號，騰訊網易新作仍不在列

﹡滬金融辦表示科創板細則正徵求意見，冀滬倫通年內啟動

﹡上海建設國際金融中心計劃已細化成逾１００條措施

﹡中國華融四名前高管被逮捕，料與賴小民案有關

﹡官媒表示影視業納稅自查自糾結束，自查稅款逾１１７億

﹡上海證監局表示科創板已成為證監系統頭號工程

﹡上海電力控股股東一致行動人擬斥不逾１億增持

﹡南方科技大學解除與賀建奎合約，終止其教學科研活動

﹡河鋼股份料年利增長九成至一倍，因鋼材市場環境好轉

﹡寶塔石化集團８億債下周到期，兌付存在不確定性



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒０５％，報９８９４﹒６６點



《其他消息》﹡無約束力議案難通過，張建宗稱會努力做好遊說工作；政府宣布撤回議案，

短期內不再交立法會表決

﹡張建宗稱６０至６４歲綜援人士不能領取長者特別津貼是事實

﹡中心派畢表格後需市民自備白紙影印，張建宗稱說不過

﹡陳帆指議案可求大同存小異，惟無回應再交議案時間表

﹡上月通脹率出爐，料港鐵可按「可加可減」機制申加價約２﹒７５％

﹡本港１２月整體通脹率回落至２﹒５％，全年通脹２﹒４％

﹡調查指近三成全球ＣＥＯ料經濟增長未來一年下降，悲觀情緒升溫

﹡深股通額度全日流走４﹒５９億元；滬股通額度全日流走６﹒５２億元

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