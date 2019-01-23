《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４４０４．４８ 跌 ３０１．８７點╱１．２２％
標普５００ ２６３２．９０ 跌 ３７．８１點╱１．４２％
納斯達克 ７０２０．３６ 跌 １３６．８７點╱１．９１％
倫敦富時１００ ６９０１．３９ 跌 ６９．２０點╱０．９９％
法蘭克福ＤＡＸ １１０９０．１１ 跌 ４６．０９點╱０．４１％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８４７．５３ 跌 ２０．２５點╱０．４２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．３６，歐元兌美元１．１３６２
23/01/2019 07:46
《日出而作》道指跌３０１點傳美拒中方預備會議，ＩＢＭ季績佳
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４４０４．４８ 跌 ３０１．８７點╱１．２２％
標普５００ ２６３２．９０ 跌 ３７．８１點╱１．４２％
納斯達克 ７０２０．３６ 跌 １３６．８７點╱１．９１％
倫敦富時１００ ６９０１．３９ 跌 ６９．２０點╱０．９９％
法蘭克福ＤＡＸ １１０９０．１１ 跌 ４６．０９點╱０．４１％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８４７．５３ 跌 ２０．２５點╱０．４２％
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