  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/01/2019 07:58

《盤前攻略》港股回吐今早或低開逾百點，淡友將繼續反撲

　　《經濟通通訊社２３日專訊》加拿大傳媒指美方將引渡華為太子女孟晚舟到美國受審，加上
英國《金融時報》引述消息人士指，美國特朗普拒絕本周舉行高級貿易談判前的預備會議，中美
貿易關係再次轉冰。另外，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）下調２０１９至２０２０年的全球經濟
增長估計，引發市場擔憂，美股三大指數跌逾１％，道指收報２４４０４點，跌３０１點或
１﹒２２％；納指收報７０２０點，跌１３６點或１﹒９１％；標指收報２６３２點，跌３７點
或１﹒４２％。
　
＊ＡＤＲ夜期回吐，失守二萬七＊

　　港股夜期收報２６８９６點，跌１０７點，低水１０９點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌２０６點，報２６７９９點。預託證券普遍回落，騰訊跌
１﹒３８％，折合港元報３３１﹒１８元。匯控跌０﹒２６％，折合港元報６４﹒９３元。中移
動跌０﹒４２％，折合港元報８０﹒０１。友邦升０﹒４４％，折合港元報６８﹒５元。長和跌
０﹒６７％，折合港元報７７﹒６７。中行跌０﹒７１％，折合港元報３﹒４６元。國壽跌
１﹒２６％，折合港元報１８﹒５６元。中海油跌２﹒１４％，折合港元報１２﹒６６元。中石
化升１﹒２１％，折合港元報６﹒１１元。中石油跌２﹒１９％，折合港元報４﹒８５元。工行
跌１﹒１１％，折合港元報５﹒７４元。
　
＊淡友續反撲，或二萬五才喘定＊

　　孟晚舟案再度成為中美貿易角力核心，市場對其看法由喜轉悲，此將成為沉默已久的淡友一
次反撲機會。有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２６８４７點，跌８８點或
０﹒３３％，預料港股今早低開逾百點，或有３００點以上的跌幅，加上臨近期結，投資者開始
出現調倉等不同動作，預料恆指近日將會出現較大的波幅，短炒投資者應嚴控操盤策略，避免出
現「夾倉」鎖死資金情況；而目前從下降通道可知，大市或跌至二萬五才會喘定。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態23/01/2019
英工黨提脫歐修正案 或掀二次公投
生財有道22/01/2019
《開市Good Morning》涂國彬：更多措施出台挽市場信心
FOCUS22/01/2019
【FOCUS】大大黨校講話憂心顯 「七大風險」待轉危為機
國際動態22/01/2019
26富豪身家 相當38億窮人總和
生財有道21/01/2019
港樓連續9年成全球最難負擔 上車需21年不吃不喝
FOCUS21/01/2019
【FOCUS】中國增長28年最弱 升市勿忘「苦日子」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金