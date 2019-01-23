《盤前攻略》港股回吐今早或低開逾百點，淡友將繼續反撲

《經濟通通訊社２３日專訊》加拿大傳媒指美方將引渡華為太子女孟晚舟到美國受審，加上

英國《金融時報》引述消息人士指，美國特朗普拒絕本周舉行高級貿易談判前的預備會議，中美

貿易關係再次轉冰。另外，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）下調２０１９至２０２０年的全球經濟

增長估計，引發市場擔憂，美股三大指數跌逾１％，道指收報２４４０４點，跌３０１點或

１﹒２２％；納指收報７０２０點，跌１３６點或１﹒９１％；標指收報２６３２點，跌３７點

或１﹒４２％。



＊ＡＤＲ夜期回吐，失守二萬七＊



港股夜期收報２６８９６點，跌１０７點，低水１０９點。

港股ＡＤＲ比例指數跌２０６點，報２６７９９點。預託證券普遍回落，騰訊跌

１﹒３８％，折合港元報３３１﹒１８元。匯控跌０﹒２６％，折合港元報６４﹒９３元。中移

動跌０﹒４２％，折合港元報８０﹒０１。友邦升０﹒４４％，折合港元報６８﹒５元。長和跌

０﹒６７％，折合港元報７７﹒６７。中行跌０﹒７１％，折合港元報３﹒４６元。國壽跌

１﹒２６％，折合港元報１８﹒５６元。中海油跌２﹒１４％，折合港元報１２﹒６６元。中石

化升１﹒２１％，折合港元報６﹒１１元。中石油跌２﹒１９％，折合港元報４﹒８５元。工行

跌１﹒１１％，折合港元報５﹒７４元。



＊淡友續反撲，或二萬五才喘定＊



孟晚舟案再度成為中美貿易角力核心，市場對其看法由喜轉悲，此將成為沉默已久的淡友一

次反撲機會。有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２６８４７點，跌８８點或

０﹒３３％，預料港股今早低開逾百點，或有３００點以上的跌幅，加上臨近期結，投資者開始

出現調倉等不同動作，預料恆指近日將會出現較大的波幅，短炒投資者應嚴控操盤策略，避免出

現「夾倉」鎖死資金情況；而目前從下降通道可知，大市或跌至二萬五才會喘定。（ｕｌ）

