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23/01/2019 08:00

【貿易開戰】據報中方提議本周派員訪美進行預備會議，遭美方拒絕

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國國務院副總理劉鶴下周三及周四（３０日及３１日）前赴
華盛頓訪問，與美方磋商兩國經貿問題。據英國《金融時報》引述知情人士報道，中方提議本周
派商務部副部長王受文和財政部副部長廖岷到美國進行預備會議，為劉鶴訪美作準備，但遭到美
方拒絕。
　　美國《ＣＮＢＣ》引述消息人士報道，美方因為美中雙方就保護知識產權方面仍然存在分歧
，因此拒絕與中方舉行預備會議。不過，有消息指，會議可能會透過電話進行。（ｅｃ）

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