【企業盈警】ＩＳＰ：收益減少，料中期純利跌到６萬至７萬坡元

《經濟通通訊社２３日專訊》ＩＳＰ ＧＬＯＢＡＬ（０８４８７）公布，截至２０１８年

１２月３１日止６個月，預料純利減少至約６萬元（坡元．下同）至７萬元，上年同期純利則約

５０萬元。期內由於銷售及通訊系統有關服務受延誤，導致音響及通訊分部綜合銷售下跌，集團

收益減少；以及為符合上市合規事宜，所產生的專業費用和員工成本增加，行政開支上升以致。

該集團將於２月初公布業績。（ｍｗ）

