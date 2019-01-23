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即市新聞

23/01/2019 09:21

淡友反撲港股失二萬七，開報２６８７９點跌１２５點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隨著美方傳出引渡孟晚舟返美受審，市場對中美關係並不樂觀
，隔晚美股道指即瀉逾３００點，港股亦不惶多讓，恆指今早隨即低開１２５點，失守二萬七關
口，科技股領跌大市，舜宇光學（０２３８２）低開進３％，瑞聲（０２０１８）亦低開逾１％
；另外騰訊（００７００）於第三批遊戲版號亦不建蹤影，引發投資者對其信心，今早再低開１
﹒５％。
　　恆生指數開報２６８７９，跌１２５點或跌０﹒４６％，主板成交１５﹒８７億元；國企指
數開報１０５７６，跌３７﹒點或０﹒３５０％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒４６％，報６４﹒８元；港交所（００３８８）無
升跌，報２４１元；中移動（００９４１）跌０﹒６８％，報７９﹒８元；友邦保險
（０１２９９）跌１﹒１６％，報６８元。

　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國神華（０１０８８）　　１９﹒５０元　　　升３﹒０７％
　　中信股份（００２６７）　　１１﹒９４元　　　升０﹒８４％
　　交通銀行（０３３２８）　　　６﹒４７元　　　升０﹒７８％
　　華潤電力（００８３６）　　１５﹒５０元　　　升０﹒６５％
　　信和置業（０００８３）　　１４﹒１８元　　　升０﹒５７％

　　舜宇光學（０２３８２）　　７０﹒９５元　　　跌２﹒９４％
　　中生製藥（０１１７７）　　　５﹒９３元　　　跌１﹒６６％
　　騰訊控股（００７００）　３３０﹒６０元　　　跌１﹒５５％
　　申洲國際（０２３１３）　　９０﹒００元　　　跌１﹒５３％
　　華潤置地（０１１０９）　　２９﹒５０元　　　跌１﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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