淡友反撲港股失二萬七，開報２６８７９點跌１２５點

《經濟通通訊社２３日專訊》隨著美方傳出引渡孟晚舟返美受審，市場對中美關係並不樂觀

，隔晚美股道指即瀉逾３００點，港股亦不惶多讓，恆指今早隨即低開１２５點，失守二萬七關

口，科技股領跌大市，舜宇光學（０２３８２）低開進３％，瑞聲（０２０１８）亦低開逾１％

；另外騰訊（００７００）於第三批遊戲版號亦不建蹤影，引發投資者對其信心，今早再低開１

﹒５％。

恆生指數開報２６８７９，跌１２５點或跌０﹒４６％，主板成交１５﹒８７億元；國企指

數開報１０５７６，跌３７﹒點或０﹒３５０％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒４６％，報６４﹒８元；港交所（００３８８）無

升跌，報２４１元；中移動（００９４１）跌０﹒６８％，報７９﹒８元；友邦保險

（０１２９９）跌１﹒１６％，報６８元。



恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國神華（０１０８８） １９﹒５０元 升３﹒０７％

中信股份（００２６７） １１﹒９４元 升０﹒８４％

交通銀行（０３３２８） ６﹒４７元 升０﹒７８％

華潤電力（００８３６） １５﹒５０元 升０﹒６５％

信和置業（０００８３） １４﹒１８元 升０﹒５７％



舜宇光學（０２３８２） ７０﹒９５元 跌２﹒９４％

中生製藥（０１１７７） ５﹒９３元 跌１﹒６６％

騰訊控股（００７００） ３３０﹒６０元 跌１﹒５５％

申洲國際（０２３１３） ９０﹒００元 跌１﹒５３％

華潤置地（０１１０９） ２９﹒５０元 跌１﹒５０％

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