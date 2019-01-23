《盤後部署》觀望月底中美貿易會談，港股２７０００關口爭持

《經濟通通訊社２３日專訊》港股上日（２２日）收跌１９１點兼險守二萬七，今早低開

１２５點報２６８７９，其後曾一度轉升百多點，高見２７１３１點，午後窄幅爭持，最終全日

升２點或升０﹒０１％，報２７００８，再次險守二萬七大關。主板成交７７８﹒１９億元減少

７﹒５６％。

國企指數報１０６３１，升０﹒１７％或升１７點。上證綜合指數報２５８１，升１點，成

交１０５１﹒０１億元人民幣。



＊脫歐修正案或掀二次公投＊



歐洲議會預料將於下周開展程序，確認英國與歐盟達成的「脫歐」協議。英國首相文翠珊「

脫歐」方案Ｂ計劃跟原版無甚差異，無協議「脫歐」（即「硬脫歐」）風險未減。最大在野工黨

提出修正案，希望國會對「脫歐」選項進行投票，或再觸發二次「脫歐」公投。英國政治變數驟

增。

另外，中國國務院副總理劉鶴下周三及周四（３０日及３１日）前赴華盛頓訪問，與美方就

兩國經貿問題進行磋商。惟基於雙方就保護知識產權方面仍然存在分歧，美方拒絕中方本周進行

預備會議，雖然其後白宮經濟顧問庫德洛否認有關消息，市場對中美貿易關係轉差依然存在擔憂

。同時，美國向加拿大提出引渡華為華為太子女孟晚舟的正式請求，種種因素顯示中美加三國關

係再度出現暗湧。

即使人行首筆２５７５億元人民幣定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）今日搶先登場，預計能為

小微企業及民營企業提供流動性，但該項政策未能提振中港股市表現，或反映市場氣氛已受中美

陷入貿易戰僵局所影響，因此預期港股短線將繼續處於窄幅上落的格局。



＊資金部署暫以避險為主＊



ＩＭＦ上日將２０１９年世界經濟增速預期再度下調至３﹒５％，其中，發達經濟體於未來

的增長或許只有２％以下，主要由於中美貿易局勢緊張，導致市場悲觀情緒湧現，可見中美貿戰

的影響深遠。

事實上，港股現時面臨調整壓力，市場對下周劉鶴到美國談判有所憧憬，預料港股將維持上

落市格局，並續於２７０００關口爭持。至於港股是否能有更多向上趨勢，則須更多利好條件加

持，建議資金暫時以避險為主。（ｍｗ）

