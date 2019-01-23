【脫歐之後】英國貿易大臣將在達沃斯論壇與其它國家商討貿易協議

《經濟通通訊社２３日專訊》英國國際貿易大臣霍理林辦公室表示，霍理林將利用出席世界

經濟論壇的機會與各國貿易部長進行會晤，商討依照目前與歐盟的貿易協議與其他國家簽署同樣

的協議。

霍理林表示，希望在英國脫歐時能與大約４０個第三方國家訂立與歐盟自由貿易協議同樣的

協議，以確保英國在退出歐盟後，出口商不會面臨任何影響。

英國國際貿易部稱，霍理林將與包括南韓、香港、加拿大、哥倫比亞及以色列在內的貿易主

管官員會面。（ｍｎ）

