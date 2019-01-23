《經濟通通訊社２３日專訊》英國國際貿易大臣霍理林辦公室表示，霍理林將利用出席世界
經濟論壇的機會與各國貿易部長進行會晤，商討依照目前與歐盟的貿易協議與其他國家簽署同樣
的協議。
霍理林表示，希望在英國脫歐時能與大約４０個第三方國家訂立與歐盟自由貿易協議同樣的
協議，以確保英國在退出歐盟後，出口商不會面臨任何影響。
英國國際貿易部稱，霍理林將與包括南韓、香港、加拿大、哥倫比亞及以色列在內的貿易主
管官員會面。（ｍｎ）
23/01/2019 13:32
【脫歐之後】英國貿易大臣將在達沃斯論壇與其它國家商討貿易協議
《經濟通通訊社２３日專訊》英國國際貿易大臣霍理林辦公室表示，霍理林將利用出席世界
經濟論壇的機會與各國貿易部長進行會晤，商討依照目前與歐盟的貿易協議與其他國家簽署同樣
的協議。
霍理林表示，希望在英國脫歐時能與大約４０個第三方國家訂立與歐盟自由貿易協議同樣的
協議，以確保英國在退出歐盟後，出口商不會面臨任何影響。
英國國際貿易部稱，霍理林將與包括南韓、香港、加拿大、哥倫比亞及以色列在內的貿易主
管官員會面。（ｍｎ）
|生財有道23/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：大市26500支持強
|FOCUS23/01/2019
【FOCUS】白宮「可驗證」笑裏藏刀 市場派鶴叔順勢而為?
|中國故事23/01/2019
家電新政快出台 格力電器遙遙領先
|生財有道23/01/2019
國際化+機構化 中金公司優勢明顯
|生財有道23/01/2019
配股何必驚？碧桂園服務北水掃貨
|國際動態23/01/2019
英工黨提脫歐修正案 或掀二次公投
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰