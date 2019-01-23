《經濟通通訊社２３日專訊》渣打（０２８８８）財務總監Ａｎｄｙ Ｈａｌｆｏｒｄ認為
，就英國的歐盟成員國身份舉行第二次公投，有可能是打破國會目前僵局的一種方式。
Ｈａｌｆｏｒｄ表示，考慮到英國首相文翠珊未能讓意見分歧的政界人士聯手支持她的脫歐
協議，因此有相當令人信服的理由將決策權交還給民眾。
他續指，由於國會陷入僵局，加上民眾已經有兩年的時間吸收各方資訊，因此在國會無法達
成結論的情況下，應重新交由民眾來決定。（ｍｎ）
23/01/2019 13:39
【脫歐之後】渣打（２８８８）財務總監：二次公投或擺脫退歐僵局
《經濟通通訊社２３日專訊》渣打（０２８８８）財務總監Ａｎｄｙ Ｈａｌｆｏｒｄ認為
，就英國的歐盟成員國身份舉行第二次公投，有可能是打破國會目前僵局的一種方式。
Ｈａｌｆｏｒｄ表示，考慮到英國首相文翠珊未能讓意見分歧的政界人士聯手支持她的脫歐
協議，因此有相當令人信服的理由將決策權交還給民眾。
他續指，由於國會陷入僵局，加上民眾已經有兩年的時間吸收各方資訊，因此在國會無法達
成結論的情況下，應重新交由民眾來決定。（ｍｎ）
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英工黨提脫歐修正案 或掀二次公投
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