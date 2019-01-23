【企業盈警】智傲料年度虧損增至２７００萬，受累無形資產減值

《經濟通通訊社２３日專訊》智傲控股（０８２８２）發表盈利警告，集團預期就２０１８

１２月底止財政年度錄得淨虧損約２７００萬元，而上年錄得淨虧損約１８００萬元。

該公司指出，淨虧損增加主要由於確認集團若干遊戲的無形資產減值虧損，有關減值虧損乃

由於就集團於第三及第四季推出的若干遊戲（其未能達到預期表現水平）已支付的特許費撇減；

來自公司特許手機遊戲《天龍八部》手機版的一次性專利權花紅所致，該一次性專利權花紅已於

第二季確認。

有關業績將於２０１９年３月末之前刊發。（ｕｌ）

