《經濟通通訊社２３日專訊》智傲控股（０８２８２）發表盈利警告，集團預期就２０１８
１２月底止財政年度錄得淨虧損約２７００萬元，而上年錄得淨虧損約１８００萬元。
該公司指出，淨虧損增加主要由於確認集團若干遊戲的無形資產減值虧損，有關減值虧損乃
由於就集團於第三及第四季推出的若干遊戲（其未能達到預期表現水平）已支付的特許費撇減；
來自公司特許手機遊戲《天龍八部》手機版的一次性專利權花紅所致，該一次性專利權花紅已於
第二季確認。
有關業績將於２０１９年３月末之前刊發。（ｕｌ）
23/01/2019 09:01
【企業盈警】智傲料年度虧損增至２７００萬，受累無形資產減值
《經濟通通訊社２３日專訊》智傲控股（０８２８２）發表盈利警告，集團預期就２０１８
１２月底止財政年度錄得淨虧損約２７００萬元，而上年錄得淨虧損約１８００萬元。
該公司指出，淨虧損增加主要由於確認集團若干遊戲的無形資產減值虧損，有關減值虧損乃
由於就集團於第三及第四季推出的若干遊戲（其未能達到預期表現水平）已支付的特許費撇減；
來自公司特許手機遊戲《天龍八部》手機版的一次性專利權花紅所致，該一次性專利權花紅已於
第二季確認。
有關業績將於２０１９年３月末之前刊發。（ｕｌ）
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