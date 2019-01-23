《異動股》創科（６６９）挫逾６％，美國上月二手房屋銷售遜預期

《經濟通通訊社２３日專訊》創科實業（００６６９）現價下跌６﹒１１％，報

４３﹒８元，失守１０天線（４５﹒４７元）及１００天線（４４﹒１３元）；成交約１３５萬

股，涉資６１８１萬元。

美國公布２０１８年１２月二手房屋銷售按月下跌６﹒４％遠遜市場預期，以年率計跌至

４９９萬間，是２０１５年１１月後最少；而按年計跌１０﹒３％。

美國去年全年二手房屋銷售下跌３﹒１％，跌至５３４萬間，是２０１５年後最少。

另外，美國上月二手樓價中位數按年上升２﹒９％至２５﹒３６萬美元，是２０１２年２月

後最小升幅。

另外，美國電動工具廠商史丹利百得（Ｓｔａｎｌｅｙ Ｂｌａｃｋ ＆ Ｄｅｃｋｅｒ）

預計，全年每股調整後淨收益在８﹒４５至８﹒６５美元，低於分析師的預估中值８﹒８美元，

主要由於美國建築市場放緩，加息對銷售造成壓力，中國和歐洲大部分地區也在停滯不前。

該公司對全財年業績展望弱於市場預期，並同時觸發市場對家居工具市場出現疲弱的預期，

加上房屋銷售減弱，因而令創科表現受壓。

現時，恆生指數報２６９３３，下跌７２點或下跌０﹒２７％，主板成交２４﹒１２億元。

國企指數報１０６０４，下跌８點或下跌０﹒０８％。



表列出口工業股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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德昌電機（００１７９） １６﹒８２元 下跌１﹒０６％

偉易達 （００３０３） ７１﹒８０元 下跌０﹒２１％

敏實集團（００４２５） ２６﹒５０元 無升跌

利豐 （００４９４） １﹒２６元 下跌０﹒７９％

信義玻璃（００８６８） ９﹒０６元 上升０﹒６７％

耐世特 （０１３１６） １１﹒２２元 無升跌



互太紡織（０１３８２） ６﹒６０元 上升０﹒１５％

盛諾集團（０１４１８） ０﹒４３元 無升跌

慕容控股（０１５７５） ０﹒７６元 下跌３﹒８０％

敏華控股（０１９９９） ３﹒８１元 上升１﹒８７％

申洲國際（０２３１３） ９０﹒５０元 下跌０﹒９８％

福耀玻璃（０３６０６） ２５﹒５０元 下跌１﹒３５％

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