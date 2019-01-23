【駐滬專電】上海迪士尼第八個主題園區「瘋狂動物城」今年啟動

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海迪士尼度假區今日宣布，全球首個「

瘋狂動物城」主題園區即將落戶上海迪士尼樂園，成為上海迪士尼樂園的第八個主題園區，園區

的建造計劃於今年晚些時候啟動。

