《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海迪士尼度假區今日宣布，全球首個「
瘋狂動物城」主題園區即將落戶上海迪士尼樂園，成為上海迪士尼樂園的第八個主題園區，園區
的建造計劃於今年晚些時候啟動。
23/01/2019 10:00
【駐滬專電】上海迪士尼第八個主題園區「瘋狂動物城」今年啟動
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海迪士尼度假區今日宣布，全球首個「
瘋狂動物城」主題園區即將落戶上海迪士尼樂園，成為上海迪士尼樂園的第八個主題園區，園區
的建造計劃於今年晚些時候啟動。
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