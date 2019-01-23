《午市前瞻》港股已消化眾多利好消息，短期百天線有支持

《經濟通通訊社２３日專訊》隨著美方傳出引渡孟晚舟返美受審，加上市場擔心中美貿易關

係再次轉差，隔晚美股道指走低逾３００點，港股今早跟隨低開１２５點報２６８７９已為半日

低位，其後由跌轉升，揚１２６點，兼高見２７１３１點，最終半日升幅收窄至１６點，收報

２７０２１，主板成交４４７億元。國企指數報１０６４８ 升０﹒３３％或升３４點。上證綜

合指數報２５８１﹒６２，升１﹒９１點或升０﹒０７％，成交６１１﹒９１億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３１％，報６４﹒９元；港交所（００３８８）跌

０﹒０８％，報２４０﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒８３％，報３３３元；友邦

（０１２９９）跌１﹒０２％，報６８﹒１元。



＊中聯通升逾３％冠藍籌，「三桶油」受壓＊



國家發改委日前表示，要加快電信業等領域開放，中資電訊股全線向上，中電信

（００７２８）升４﹒８３％，報４﹒３４元。盤中高見４﹒３６元，創約三年半新高；鐵塔（

００７８８）升６﹒８７％，報１﹒７１元，為半日最高位兼創上市新高，為半日表現最佳國指

成份股；中聯通（００７６２）升３﹒２３％，報８﹒９５元，為半日最佳藍籌；中移動

（００９４１）升１﹒２４％，報８１﹒３５元。

國際油價隔晚跌約２％，「三桶油」受壓，中海油（００８８３）跌１﹒５５％，報

１２﹒７４元，為半日最差藍籌；中石化（００３８６）跌０﹒１６％，報６﹒１７元；中石油

（００８５７）跌０﹒６％，報４﹒９３元。

光伏股普跌，興業太陽能（００７５０）今早復牌，半日跌５６﹒２８％，報０﹒９４元，

為半日表現最差個股；熊貓綠能（００６８６）跌１﹒２８％，報０﹒３８５元；協鑫新能源（

００４５１）跌３﹒４５％，報０﹒２８元；北控清能（０１２５０）跌２﹒５６％，報

０﹒１１４元；福萊特玻璃（０６８６５）則升４﹒４９％，報２﹒５６元。保利協鑫

（０３８００）無升跌，報０﹒５１元。



＊煤炭股普漲，創科實業跌半成失守十天線＊



煤炭股普遍向上，神華（０１０８８）升１﹒８％，報１９﹒２６元；蒙古焦煤

（００９７５）升４﹒４４％，報０﹒１４１元；鴻寶資源（０１１３１）升３﹒４７％，報１

﹒４９元；久泰邦達能源（０２７９８）升１﹒３％，報０﹒７７８元；兗煤澳大利亞

（０３６６８）升３﹒６３％，報１７﹒７元。兗煤（０１１７１）挫１﹒５９％，報６﹒８２

元。中煤（０１８９８）漲１﹒２３％，報３﹒２９元。

出口工業股個別發展，美國公布１２月二手房屋銷售按月跌６﹒４％遠遜市場預期，以年率

計跌至４９９萬間，是２０１５年１１月後最少，創科（００６６９）半日挫５﹒１４％，報

４４﹒２５元；德昌電機（００１７９）跌１﹒１８％，報１６﹒８元；盛諾（０１４１８）跌

２﹒３３％，報０﹒４２元；利豐（００４９４）升１﹒５７％，報１﹒２９元；互太紡織

（０１３８２）升１﹒６７％，報６﹒７元；敏華（０１９９９）升２﹒１４％，報３﹒８２元

。



＊張智威：騰訊現價不宜吸納，可買匯控作防守＊



港股今日繼續反覆上落，今早曾穿２７０００關口，最多跌１２６點低見２６８７９點，但

其後市場上演攻防戰，２７０００關口終失而復得，信誠證券聯席董事張智威接受《經濟通通訊

社》訪問時表示，港股過去一個月由低位２４８９６點開始反彈，現時已彈逾２０００點，升勢

過急，加上好消息已被市場消化，現時ＲＳＩ（相對強弱指數）又已超６０水平，料恆指短期或

先回吐部份升幅，或回落到一百天線（約２６３４０）的位置。

對於下周中美再就貿易議題展開談判，張智威表示談判未必破裂，惟中國可能雖就貿易談判

作讓步，當中包括開放市場，或影響汽車股及中資金融股的走勢。另外聯儲局將於下周議息，他

料聯儲局很大機會維持利率不變。

個股方面，騰訊近日表現造好，不過張智威認為該股升勢同樣過急，加上中國最新公布的第

三批遊戲版號亦未見騰訊上榜，故不建議投資者現價買入，可待股價回落至３２０元始吸納，他

表示投資者現時可以考慮買入另一重磅股匯控，因該股現時股息率吸引達６﹒１厘，而且表現「

硬淨」穩守６０元關口，投資可於現價買入，上望６８元的位置。（ｍｗ，ｓｃ）

