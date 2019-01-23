高盛：Ａ、Ｈ股估值吸引，看好內房，看淡消費板塊

《經濟通通訊社２３日專訊》高盛中國首席策略分析師劉勁津在記者會表示，建議投資者可

以「增持」Ａ、Ｈ股，儘管今年在宏觀層面上會是較困難一年，但其現時估值合理，並已反映宏

觀、企業盈利增長等風險。

他預期，未來中美貿易磨擦或有正面發展，而美國聯儲局偏向「鴿派」，預期美國加息步伐

減慢，相信會利好中、港股市。

再加上，他相信，在未來六至九個月內地財政、貨幣及房地產政策或有進一步放鬆的空間，

並預期未來每一個季度內地也有機會降準，以及政策轉向等，或為中、港股市帶來投資機遇。

不過，劉勁津認為，香港股市對於外圍環境較為敏感，在環球經濟環境收緊的情況下，雖然

美國聯儲局加息步伐預期會有所減慢，令負面影響減少，但港股估值相對Ａ、Ｈ股較貴，予香港

市場「減持」的投資評級，料今年底ＭＳＣＩ香港指數約在１５９００水平左右。

劉勁津又看好大型內房，雖然近期個別小型房地產開發商最近可能面對財政壓力，亦不排除

未來仍會看到相關情況，但大型內房，尤其上市的內房股估值具一定吸引力，相信其股價已反映

部分負面情緒。再者他預期內地未來有機會放寬樓市調控政策，相信會為房地產板塊帶來利好作

用。

但他指出，宏觀環境有機會為消費相關板塊帶來挑戰，對消費相關板塊給予「減持」的投資

評級。（ｋｉ）

