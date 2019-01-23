  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/01/2019 13:16

高盛：Ａ、Ｈ股估值吸引，看好內房，看淡消費板塊

　　《經濟通通訊社２３日專訊》高盛中國首席策略分析師劉勁津在記者會表示，建議投資者可
以「增持」Ａ、Ｈ股，儘管今年在宏觀層面上會是較困難一年，但其現時估值合理，並已反映宏
觀、企業盈利增長等風險。
　　他預期，未來中美貿易磨擦或有正面發展，而美國聯儲局偏向「鴿派」，預期美國加息步伐
減慢，相信會利好中、港股市。
　　再加上，他相信，在未來六至九個月內地財政、貨幣及房地產政策或有進一步放鬆的空間，
並預期未來每一個季度內地也有機會降準，以及政策轉向等，或為中、港股市帶來投資機遇。
　　不過，劉勁津認為，香港股市對於外圍環境較為敏感，在環球經濟環境收緊的情況下，雖然
美國聯儲局加息步伐預期會有所減慢，令負面影響減少，但港股估值相對Ａ、Ｈ股較貴，予香港
市場「減持」的投資評級，料今年底ＭＳＣＩ香港指數約在１５９００水平左右。
　　劉勁津又看好大型內房，雖然近期個別小型房地產開發商最近可能面對財政壓力，亦不排除
未來仍會看到相關情況，但大型內房，尤其上市的內房股估值具一定吸引力，相信其股價已反映
部分負面情緒。再者他預期內地未來有機會放寬樓市調控政策，相信會為房地產板塊帶來利好作
用。
　　但他指出，宏觀環境有機會為消費相關板塊帶來挑戰，對消費相關板塊給予「減持」的投資
評級。（ｋｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道23/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：大市26500支持強
FOCUS23/01/2019
【FOCUS】白宮「可驗證」笑裏藏刀 市場派鶴叔順勢而為?
中國故事23/01/2019
家電新政快出台 格力電器遙遙領先
生財有道23/01/2019
國際化+機構化 中金公司優勢明顯
生財有道23/01/2019
配股何必驚？碧桂園服務北水掃貨
國際動態23/01/2019
英工黨提脫歐修正案 或掀二次公投
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金