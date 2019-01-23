英國首相文翠珊「脫歐」方案Ｂ計劃跟原版無甚差異，無協議「脫歐」（即「硬脫歐」）風
險未減。最大在野工黨提修正案，讓國會對各個「脫歐」選項投票，或觸發二次「脫歐」公投。
有大臣則要求，讓保守黨議員對押後「脫歐」自由投票，否則或有多達４０名內閣官員集體
請辭。《香港經濟日報》
23/01/2019 08:22
【脫歐之後】英工黨提脫歐修正案，或掀二次公投
英國首相文翠珊「脫歐」方案Ｂ計劃跟原版無甚差異，無協議「脫歐」（即「硬脫歐」）風
險未減。最大在野工黨提修正案，讓國會對各個「脫歐」選項投票，或觸發二次「脫歐」公投。
有大臣則要求，讓保守黨議員對押後「脫歐」自由投票，否則或有多達４０名內閣官員集體
請辭。《香港經濟日報》
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