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23/01/2019 12:25

佳源（２７６８）續停牌以待公布明源集團及沈天晴股份抵押詳情

　　《經濟通通訊社２３日專訊》佳源國際控股（０２７６８）公布，該公司股份及票據未能於
今日恢復買賣，以待刊發有關對明源集團投資公司（連同主席沈天晴）所持該公司股權而訂立的
抵押權益的詳情之公告。該公司股份及票據將繼續短暫停牌。
　　有關票據為於２０１８年１０月２２日發行的於２０２０年到期的１２％優先有抵押票據。
（ｈｏ）

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