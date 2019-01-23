《經濟通通訊社２３日專訊》佳源國際控股（０２７６８）公布，該公司股份及票據未能於
今日恢復買賣，以待刊發有關對明源集團投資公司（連同主席沈天晴）所持該公司股權而訂立的
抵押權益的詳情之公告。該公司股份及票據將繼續短暫停牌。
有關票據為於２０１８年１０月２２日發行的於２０２０年到期的１２％優先有抵押票據。
（ｈｏ）
23/01/2019 12:25
佳源（２７６８）續停牌以待公布明源集團及沈天晴股份抵押詳情
《經濟通通訊社２３日專訊》佳源國際控股（０２７６８）公布，該公司股份及票據未能於
今日恢復買賣，以待刊發有關對明源集團投資公司（連同主席沈天晴）所持該公司股權而訂立的
抵押權益的詳情之公告。該公司股份及票據將繼續短暫停牌。
有關票據為於２０１８年１０月２２日發行的於２０２０年到期的１２％優先有抵押票據。
（ｈｏ）
|生財有道23/01/2019
中信里昂：豬年投資攻略宜止蝕不高追 11月為全年最佳月份
|生財有道23/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：大市26500支持強
|FOCUS23/01/2019
【FOCUS】白宮「可驗證」笑裏藏刀 市場派鶴叔順勢而為?
|中國故事23/01/2019
家電新政快出台 格力電器遙遙領先
|生財有道23/01/2019
國際化+機構化 中金公司優勢明顯
|生財有道23/01/2019
配股何必驚？碧桂園服務北水掃貨
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰