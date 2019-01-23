【企業盈喜】南京熊貓（５５３）料去年淨利潤增五至七成

《經濟通通訊社２３日專訊》南京熊貓電子（００５５３）（滬：６００７７５）發盈喜，

預料截至去年１２月底止年度淨利潤介乎１﹒６１億至１﹒８３億元（人民幣．下同），按年增

長５０％至７０％。扣除非經常性損益的淨利潤為１﹒０８億至１﹒２９億元，增４８％至

７８％。

公司解釋，不斷調整產品結構，加大研發投入，智能製造產業、信息網絡設備及消費電子產

品保持了較快發展勢頭；同時，智能交通、智能建築等產品符合行業發展變化趨勢，訂單增加，

盈利能力增強，帶動主營業務增長。（ｃｈ）

