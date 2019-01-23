《再戰明天》歐央行議息，美國公布１２月領先指標

《經濟通通訊社２３日專訊》明日，歐央行議息，美國公布１２月領先指標。



＊福特汽車盤後派業績，歐央行議息＊



美股收市後公布業績的大企業有：福特汽車和Ｘｉｌｉｎｘ。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚（２４日）６：００ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼在世界

經濟論壇的「塑造金融業的未來」活動中發表演說，１０：３０ｐｍ於「重新設定金融治理」活

動發表演說。

９：００ｐｍ，瑞典央行副總裁史金斯利出席世界經濟論壇的一項活動。

明日，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）貨幣和資本市場部主任Ｔｏｂｉａｓ Ａｄｒｉａｎ出

席圓桌會議。

此外，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議，料維持於０％。央行總裁德拉吉在會後召開

記者會。

明早９：００ａｍ，南韓央行公布利率決定。５：００ｐｍ，挪威央行公布利率決定。



＊歐元區公布１月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明早（２４日）８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料維持於５﹒１％，

就業人口增長料由３﹒７萬下降至１﹒８萬。

明午４：１５ｐｍ，法國公布１月服務業採購經理人指數，料由４９升上５０﹒５。法國１

月綜合採購經理人指數料由４８﹒７升上５１；製造業採購經理人指數料由４９﹒７升上５０。

４：３０ｐｍ，德國公布１月服務業採購經理人指數，料由５１﹒８升上５２﹒１；綜合採購經

理人指數料由５１﹒６升上５１﹒９；製造業採購經理人指數料維持於５１﹒５。５：００ｐｍ

，歐元區公布１月製造業採購經理人指數，料維持於５１﹒４。



＊美國公布１２月領先指標＊



明晚８：４５ｐｍ，歐洲央行存款授信額度利率料維持下跌０﹒４％。９：３０ｐｍ，美國

公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２１﹒３萬上升至２１﹒８萬；連續申請失業救濟金人

數料由１７３﹒７跌至１７３萬。

１０：４５ｐｍ，美國公布１月服務業採購經理人指數，料由５４﹒４降至５４；製造業採

購經理人指數料由５３﹒８回落至５３﹒５。１１：００ｐｍ，美國公布１２月領先指標，料由

０﹒２％轉差至下滑０﹒１％。



＊中國金控開股東會＊



在本港，明日，中國金控（００８７５）開股東會。（ｈｏ）

