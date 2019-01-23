中信里昂：豬年投資攻略宜止蝕不高追，１１月全年最佳月份

《經濟通通訊社２３日專訊》中信里昂證券公布豬年風水指數，中信里昂證券中國╱香港中

小企研究部分析師蘇敬培在記者會上表示，今年風水命盤多波動，因此宜止蝕，不宜追高。中信

里昂預測將土豬與恆指所屬的土雞合八字，指今年八字圖上水火不容，屬雞者五行地支為金。新

的一年裏，指數先是在泥裏打滾，偶爾有跌。五六兩月陰金陽火相合，市場信心回暖，有錢可賺

，但７月中旬勢必低收。９月市場將出現下半年最大一跌。１１月是本年最佳月份，１２月股市

四處蹣跚跌盪，最後以豐收終結這歉歲。



＊科網、電訊，石油副產品及公用股可看好＊



另外，中信里昂證券中國互聯網及電信行業研究部分析師助理陳舒婷表示，八字圖上火燒全

年，科網應有良好表現。電訊，石油副產品和公用事業股前景光明。包括建築和房地產在內的屬

土行業將在夏末表現不錯，而旅遊，油漆，物流，酒店及各種航運業也將在下半年乘風起勢。屬

金行業，例如金融和機械，剋制多於進步。

從生肖來看，今年馬、羊和兔大吉大利，鼠、龍和雞相對不錯。豬、牛、蛇、虎、狗和猴可

能犯怒於太歲及其他煞星，需要隨機應變。

一如既往，中信里昂證券風水指數還對部分生肖名人的運程進行了預測。作為朝鮮開國元勳

的孫女，金與正的聯業前景或迎來重大突破。比爾．肖盾可以期待星盤將他送上澳洲總理寶座。

若不考慮再度息影，楊紫瓊的前景一片光明。



＊港鐵不宜新建線路＊



至於港鐵公司（０００６６）這只土羊要保持警惕，意味著不要新建線路，亦或港鐵公司需

要專注於內部交流，今年土羊也不適宜當和事佬，接頭故障可能影響到土羊，故要更加堅決地認

為港鐵公司需要關注所有交匯點。（ｊｏ）

