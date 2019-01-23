【本港樓市】測量師料啟德地落成後呎價３萬起，發展為啟德版海璇

《經濟通通訊社２３日專訊》啟德第４Ｃ區３號坐擁正面維港海景並最為接近啟德郵輪碼頭

的地皮，一如業界預期成為「百億地王」，以總價１１２﹒６億六元批予新地（０００１６），

每呎平方地價為１７３６０元。萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文估計，地皮未來將會發展

為啟德版的「海璇」，豪宅級數發展，料落成後呎價３萬元起。

林浩文認為，地皮中標價比預期高少許，反映發展商對後市的信心及對「全維港景」地皮的

渴求，地皮成交價對該區樓價及地價有「指標性」作用，估計總發展成本約１６０至１８０億元

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