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即市新聞

23/01/2019 16:45

中海油（００８８３）今年淨產量目標為４﹒８至４﹒９億桶油當量

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中海油（００８８３）宣布今年的經營策略，指今年淨產量目
標為４﹒８億至４﹒９億桶油當量，其中中國約佔６３％、海外約佔３７％。２０２０年和
２０２１年，產量目標分別為５﹒０５億至５﹒１５億桶油當量，以及和５﹒３５億至５﹒４５
億桶油當量。
　　另外，中海油預期２０１８年淨產量將達到約４﹒７５億桶油當量，而當初目標約為４﹒７
億至４﹒８億桶油當量。
　　於今年，中海油預計將有６個新項目投產，其中，尼日利亞的Ｅｇｉｎａ油田和中國海域的
惠州３２－５油田綜合調整╱惠州３３－１油田聯合開發項目已投產，美國墨西哥灣的
Ａｐｐｏｍａｔｔｏｘ項目以及中國海域的渤中３４－９油田、曹妃甸１１－１╱１１－６油田
綜合調整項目和文昌１３－２油田綜合調整項目將於年內按計劃投產。該公司計劃於今年鑽探
１７３口勘探井，計劃採集三維地震數據約２﹒８萬平方公里。
　　資本支出方面，２０１９年中海油的資本支出預算總額為７００億至８００億元人民幣，其
中，勘探、開發和生產資本化支出預計分別佔資本支出預算總額的約２０％、５９％和１９％，
並將穩步推進增儲上產，紮實推動高質量發展，並保持穩健的財務政策和投資決策。（ｋｉ）

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