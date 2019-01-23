中海油（００８８３）今年淨產量目標為４﹒８至４﹒９億桶油當量

《經濟通通訊社２３日專訊》中海油（００８８３）宣布今年的經營策略，指今年淨產量目

標為４﹒８億至４﹒９億桶油當量，其中中國約佔６３％、海外約佔３７％。２０２０年和

２０２１年，產量目標分別為５﹒０５億至５﹒１５億桶油當量，以及和５﹒３５億至５﹒４５

億桶油當量。

另外，中海油預期２０１８年淨產量將達到約４﹒７５億桶油當量，而當初目標約為４﹒７

億至４﹒８億桶油當量。

於今年，中海油預計將有６個新項目投產，其中，尼日利亞的Ｅｇｉｎａ油田和中國海域的

惠州３２－５油田綜合調整╱惠州３３－１油田聯合開發項目已投產，美國墨西哥灣的

Ａｐｐｏｍａｔｔｏｘ項目以及中國海域的渤中３４－９油田、曹妃甸１１－１╱１１－６油田

綜合調整項目和文昌１３－２油田綜合調整項目將於年內按計劃投產。該公司計劃於今年鑽探

１７３口勘探井，計劃採集三維地震數據約２﹒８萬平方公里。

資本支出方面，２０１９年中海油的資本支出預算總額為７００億至８００億元人民幣，其

中，勘探、開發和生產資本化支出預計分別佔資本支出預算總額的約２０％、５９％和１９％，

並將穩步推進增儲上產，紮實推動高質量發展，並保持穩健的財務政策和投資決策。（ｋｉ）

