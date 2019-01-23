港股再險守二萬七關，全日微升２點收２７００８，成交７７８億元

《經濟通通訊社２３日專訊》港股連持續第二日險守２７０００關。有消息指美方引渡孟晚

舟受審，加上有跡象中美貿易關係再次轉差，美方拒絕副部級預備會議，港股今早已低開１２５

點報２６８７９，惟已是全日最低位。其後，曾一度轉升百多點，高見２７１３１點。其後港股

主要在二萬七大關整固，最終微升２點，報２７００８。主板成交７７８﹒１９億元減少

７﹒５５％。國企指數報１０６３１，升１７點或升０﹒１７％。

上證收報２５８１，升１點，成交１０５１﹒０１億元人民幣。



＊用戶增長超乎預期中資電訊商走高＊



中金早前稱，中國２０１８年移動和寬帶用戶成長均超預期，行業首選的中國鐵塔

（００７８８）升５％，報１﹒６８元。同樣為首選的中移動升１﹒１８％，報８１﹒３元。其

他兩個中資電訊商亦走高，中國聯通（００７６２）升４﹒２７％，報９﹒０４元，是今日表現

最好藍籌。中國電信（００７２８）升５﹒３１％，報４﹒３６元。

市場憂慮美國頁岩油產量激增，同時俄羅斯減產幅度低於預期，全球經濟放緩可能拖累原油

需求，國際油價跌約２％，三桶油受壓。中海油（００８８３）跌２﹒４７％，報１２﹒６２元

，是今日第二表現最差藍籌。中石油（００８５７）亦跌１﹒２１％，報４﹒９元。中石化

（００３８６）則跌０﹒９７％，報６﹒１２元。

兩隻藍籌手機設備股同遭野村削目標價，舜宇（０２３８２）目標價由９０元被削至８３元

，評級由買入下調至中性，收市跌３﹒１５％，報７０﹒８元。瑞聲（０２０１８）由

６３﹒４元被削至５３元，維持中性評級，惟亦跌０﹒９９％，報４５﹒１元。聯想集團

（００９９２）跌１﹒４１％，報５﹒６１元。



＊公用股受捧，花旗發報告汽車股即漲＊



大市走勢反覆，資金轉追公用股避險，多次公用股造好。華潤電力（００８３６）升

２﹒８６％，報１５﹒８４元，是今日第二表現最好藍籌。中國電力（０２３８０）亦升

２﹒６２％，報１﹒９６元。大唐發電（００９９１）則升２﹒０３％，報２﹒０１元。華能國

際（００９０２）升１﹒２％，報５﹒０６元。

花旗發報告指，預料內地一、二線城市汽車零售銷售復甦，今年１月料按年分別增長

１﹒３％及１５﹒３％，被上調目標價至８﹒８元的華晨（０１１１４）升５﹒０４％，報

６﹒８８元。長汽（０２３３３）亦漲３﹒９１％，報５﹒３２元。比亞迪（０１２１１）升

１﹒８％，報４５﹒３元；廣汽集團（０２２３８）微升０﹒８４％，報８﹒４４元。

醫藥股今日個別發展，三生製藥（０１５３０）上周累升近１４％，惟踏入本周後即見回吐

，三生製藥（０１５３０）收市跌２﹒０３％，報１１﹒５６元。華潤醫藥（０３３２０）亦微

跌０﹒３７％，報１０﹒７８元。但同板塊國藥控股（０１０９９）漲３﹒０９％，報

３５﹒０５元，破５０天線（３５﹒０４８元），創近月高位。康哲藥業（００８６７）亦升

２﹒２２％，報７﹒８２元。（ａｌ）

